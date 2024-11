Določene poklice je treba opravljati s srcem, sicer je bolje počakati na robote

V nadaljevanju preberite:

Ddr. Srečo Zakrajšek, ki je letos dopolnil 73 let, se je za drugi doktorat odločil nekaj pred 70. letom in ga končal nekaj po 70., ker si je želel še enega malo večjega intelektualnega napora. Tako je doktor kemijskih znanosti drugič doktoriral še s področja izobraževanja ter sodobnih digitalnih tehnologij in kompetenc.

V življenju se je ves čas loteval novih področij in ima v Cobissu več kot 900 zapisov, njegova rdeča nit pa je ves čas poučevanje. Učil je več kot 4000 dijakov in več kot 3000 študentov in jih vsako leto še kakšnih 50. Letos, po 51 letih delovne dobe in vplačevanja v pokojninsko blagajno, se je dokončno upokojil. Še vedno pa uči na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) iz Nove Gorice, na oddelku v Ljubljani. Njegova najnovejša knjiga ima naslov Je starost res žalost? Na koncu na to vprašanje odgovori, da to ni res, ampak da je starost v resnici ena zelo velika žalost.

Dvojni doktor, kemijskih znanosti ter organizacije in menedžmenta kadrovskih in izobraževalnih sistemov, se je rodil 5. septembra 1951 v Ljubljani. Raje kot da bi ostal na IJS, se je zaposlil na Gimnaziji Bežigrad, kjer je bil profesor kemije, pomočnik ravnatelja in sodelavec v mednarodni šoli, od leta 1985 do 2007 pa tudi vodja raziskovalne enote. V letih od 1989 do 1992 je bil direktor Zavoda za šolstvo RS. Na prelomu tisočletja je ustanovil IAM (Inštitut in akademijo za multimedije), v okviru katerega od leta 2002 poteka višješolsko, od leta 2012 pa tudi visokošolsko izobraževanje. Bil je tudi soustanovitelj Fakultete za medije (FAM) in njen prvi direktor. Še danes predava na Fakulteti za uporabne družbene študije (FUDŠ) iz Nove Gorice, na oddelku v Ljubljani. Na podlagi dolgoletnega dela na področju projektnega dela je pridobil mednarodni certifikat organizacije IPMA (International project management association) Certificirani projektni manager – senior.