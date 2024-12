Kako pomaga društvo amputirancev?

Kakšno je poslanstvo Društva amputirancev Slovenije in komu je namenjeno?

Društvo združuje invalide v Sloveniji po amputaciji in osebe s telesno okvaro, ki potrebujejo ortopedske pripomočke. Glavni namen dejavnosti društva je ugotavljanje, zagotavljanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje njihovih interesov. Med njegovimi cilji in nalogami so uveljavljanje človekovih pravic oseb s telesno okvaro, vključenost v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju, nediskriminacija. Naloge društva so tudi zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb neposredno ali posredno prizadetih z amputacijo, prirojeno ali pridobljeno telesno okvaro in oviranostjo, ki zahteva uporabo protez, ortoz in ostalih medicinsko tehničnih pripomočkov.

Amputacija ima izredne fizične in psihične posledice za invalida, zato je nujno potrebna rehabilitacija, je povedal Alojz Golob. FOTO: osebni arhiv

Društvo izvaja posebne socialne programe za izboljšanje življenjskih razmer, deluje na področju ozaveščanja in izobraževanja ter izvaja druge programe, ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer članov, kot so funkcionalna vadba, programi za ohranjanje zdravja, dejavnosti za prosti čas, svetovanje in dobrodelne storitve.

Sodelujemo s pristojnimi organi za čim uspešnejše reševanje težav, s katerimi se srečujejo neposredno ali posredno prizadeti z amputacijo in pri oblikovanju državnih ukrepov, predlagamo predpise in ukrepe za zagotavljanje možnosti in enake obravnave invalidov in oseb s posebnimi potrebami. Pridobili smo status reprezentativne invalidske organizacije na območju vse Slovenije in smo člani NSIOS. Naše programe delno financira Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji – Fiho.

Koliko je ljudi, ki so amputiranci, in koliko je članov društva?

V naše društvo je trenutno včlanjenih 220 članov, od tega je 192 aktivnih. Kar 95 odstotkov je starejših od 65 let, med njimi je 113 moških in 107 žensk. Med člani so tudi spremljevalci in spremljevalke. Trenutno je 46 članov in 11 članic, ki so amputiranci. Drugi so invalidi po odločbi Zpiza. Na območju RS je veliko več ljudi z amputacijo, vendar niso vsi naši člani.

Kaj vse so vzroki za amputacijo?

Vzroki za amputacijo so različni, od bolezni do nesreč vseh vrst. Vsaj med našimi člani je največ amputacij spodnjih okončin. Amputacija spremeni telesno zgradbo, telesno shemo, vpliva na vsa druga področja funkcioniranja posameznika in tudi na njegovo življenje. Ima izredne fizične in psihične posledice za invalida, zato je nujno potrebna rehabilitacija.

Kako je na splošno v Sloveniji poskrbljeno za ljudi z amputacijo?

Za ljudi takoj po amputaciji je v RS na splošno dobro poskrbljeno. Težave nastanejo, ko je zdravljenje uradno končano. Ljudje z amputiranimi okončinami se pogosto zaprejo vase in se nočejo vključiti v družbo. Pa najsi bo to zaradi stigme invalidnosti ali pa zaradi velike možnosti razvoja depresije in psihičnih težav.

Tudi prilagoditve bivalnega okolja so ponavadi velike in težavne. Običajno nismo pripravljeni na zadovoljivo širino vrat na primer v kopalnico ali stranišče. Težava je še tako majhen oziroma nizek prag, stopnice … Po koncu zdravljenja ni več ustrezne rehabilitacije, vsaj prek ZZZS ne. Ko imaš enkrat protezo, sta ustrezna vrnitev v družbo in socializacija odvisni od tebe in tvoje družine.

Kako jim lahko društvo pomaga?

V našem društvu se jim trudimo biti v oporo. Organiziramo druženja, v pisarni društva, ki jo imamo v brezplačni uporabi od MO Novo mesto, ali pa v različnih primernih prostorih po Sloveniji. Smo edini v Sloveniji, ki izvajamo poseben socialni program v prilagojeni obliki za amputirance, imenuje se Ohranjevanje zdravja in rehabilitacija, in organiziramo skupinsko zdravljenje v zdraviliščih za včlanjene in nevčlanjene amputirane invalide. Program ni krit iz obveznega socialnega zavarovanja ali financiran iz drugih državnih institucij. Mnogim invalidom ZZZS zavrne zdraviliško zdravljenje. Program financira društvo s prijavami na javne razpise in pridobljenimi donatorskimi sredstvi. Posebni socialni program izvajamo za amputirance iz celotne države oziroma na nacionalni ravni.

Trudimo se poiskati primerne prostore za organizacijo različnih predavanj in ekskurzij. Avtobusi največkrat niso prilagojeni za ustrezen prevoz invalidov. Težava nastane tudi pri zagotavljanju ustreznih stranišč in še bi lahko naštevali. Trudimo se organizirati tudi športna srečanja, druženja in treninge.

Trenutno delujemo na področju visečega kegljanja, pikada, balinanja in šaha. Vsaj dvakrat na leto sami organiziramo športna tekmovanja, kamor povabimo druga društva iz regije, pa tudi pobrateno društvo iz Hrvaške, Generalski Stol-hrvatska udruga vojnih invalida rata.

Kako lahko pridejo v stik z društvom?

Društvo ima svojo spletno stran drustvo-amputirancev.si in elektronski naslov info@drustvo-amputirancev.si. Sedež je na Gubčevi ulici 15 v Novem mestu. Uradne ure imamo ob sredah in petkih od 10. do 13. ure.