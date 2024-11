Kako izbrati ustrezno optiko za naročanje očal?

Na kaj naj bodo potrošniki, še posebej starejši, pozorni pri izbiri optike za naročanje očal?

Pri izbiri očal »na recept« je ključno razumeti, da zdravstveno zavarovanje krije stroške le do vnaprej določenih zneskov. Če potrošniki želijo očala brez doplačila, bodo torej morali izbrati tista, ki ustrezajo standardom ZZZS. Za vse drugo pa bo potrebno doplačilo, zato je priporočljivo, da se potrošniki pred nakupom temeljito posvetujejo z optikom in se seznanijo s prednostmi različnih možnosti, na primer posebnih vrst stekel ipd., ter razmislijo, ali jih zares potrebujejo. V primeru dvomov se je o tem smiselno posvetovati tudi z okulistom, ki je opravil naš pregled vida.

Starejši potrošniki naj bodo pri naročilu očal še posebej pozorni tudi na transparentnost cen. Priporočamo, da se pred nakupom prepričajo o končni ceni storitve, oziroma o načinu njenega izračuna, v izogib morebitnim skritim stroškom. Navsezadnje pa je pred izbiro optike koristno preveriti tudi mnenja in ocene drugih strank, bodisi na spletu bodisi drugače. Dobre izkušnje potrošnikov so pogosto pokazatelj kakovosti storitev.

Kaj o tem pove sporna praksa optike Zoom v Ljubljani, ki je starejše vabila na nepotrebne preglede in jim želela zaračunavati pretirane cene?

Takšna ravnanja predstavljajo nepošteno, zavajajočo poslovno prakso, ki je skladno z zakonom o varstvu potrošnikov prepovedana. Še posebej ranljivi so starejši posamezniki, saj so slabše seznanjeni s svojimi pravicami, zaupljivi do strokovnjakov ter tako bolj dovzetni, da postanejo žrtve takih praks. Zato je najbolj pomembno, da se pred sprejemanjem kakršnih koli odločitev dobro informirajo ter po potrebi prosijo za drugo mnenje, oziroma poiščejo pomoč bližnjih ali pristojnih institucij. Prav tako je ključnega pomena, da so obveščeni o zaznanih spornih praksah in da vedo, kako ravnati, v primeru, da so zavajajočim ravnanjem podlegli, za kar si prizadeva tudi naša organizacija.

Kakšna so pravila pri naročanju očal, kaj krije ZZZS in kaj mora uporabnik očal plačati sam?

Na podlagi naročilnice zdravstveno zavarovanje krije stroške do vnaprej določene višine, ki je odvisna od tega, kakšen tip očal vam je predpisal okulist. Optike, ki so pogodbeni dobavitelji ZZZS, so dolžne stranki najprej ponuditi tako imenovana standardna očala, ki jih v celoti krije zdravstveno zavarovanje in so za porabnika brezplačna. Poleg standardnih brezplačnih očal pa optike ponujajo tudi dražja nadstandardna očala, za katere se del stroškov pokrije z zdravstvenim zavarovanjem, razliko pa je treba doplačati in potrošniki morajo pri izvajalcu podpisati posebno izjavo, da se strinjajo z doplačilom. Optik bo v tem primeru od polne cene izbranih očal odštel znesek v višini cenovnega standarda, ki je naveden na naročilnici in ga krije zdravstveno zavarovanje.

Na kakšne goljufije morajo biti pri tem pozorni potrošniki?

Potrošniki naj bodo še zlasti pozorni na več nepoštenih praks, na primer na vabljenje na povsem nepotrebne preglede in lažno zatrjevanje, da je zdravljenje nujno. Sporne so vnaprejšnje obljube brezplačnih pregledov, ki pa jih nato zaračunajo, če se potrošnik na primer ne odloči za nakup očal v predmetni optiki. Prav tako je sporno zaračunavanje skritih stroškov, ki niso bili jasno navedeni na začetku in lahko privedejo do presenečenj ob izdaji računa. Nepošteno je izvajanje pritiskov ob nakupu, kot na primer zatrjevanje, da je akcija na voljo le kratek čas, kar povzroči, da potrošniki odločitve sprejmejo na hitro, ne da bi se imeli možnost pozanimati o drugih možnostih. Goljufija je tudi navajanje lažnih trditev o sodelovanju z znanimi očesnimi klinikami, kar kupcem daje lažen občutek legitimnosti in strokovnosti optike.

Kako naj ravnajo starejši, ki menijo, da so bili pri naročanju očal ogoljufani?

Potrošnikom, ki menijo, da so bili pri naročanju očal ogoljufani, svetujemo, naj najprej naslovijo pisno pritožbo na optiko, kjer so opravili nakup. Poleg tega naj podajo prijavo na Tržni inšpektorat RS zaradi suma na nepošteno poslovno prakso. V primeru suma na nezakonito obdelavo njihovih osebnih podatkov pa se lahko obrnejo na Informacijskega pooblaščenca RS.