Kako uspešno je zdravljenje krvnih rakov?

Koliko vrst krvnih rakov obstaja oziroma je znanih?

Krvni raki se na grobo delijo na limfome, levkemije in diseminirani plazmocitom ter druge manj pogoste krvne rake. Za njimi zboli kar veliko bolnikov in so po pogostnosti takoj za najpogostejšimi oblikami raka.

Pri katerih generacijah se najpogosteje pojavljajo?

Krvni raki so najpogostejši pri starejši populaciji, vse pogosteje pa prizadenejo tudi delovno aktivne in mlade odrasle. Število na novo zbolelih narašča, predvsem zaradi staranja prebivalstva. Vzrok za nastanek krvnih rakov je pri večini bolnikov neznan. Kljub temu pa so strokovnjaki prepoznali nekaj dejavnikov tveganja.

Najbolj poznani so na primer obsevanje z ionizirajočimi žarki, predhodno zdravljenje s citostatiki ali uporaba nekaterih kemikalij v kmetijstvu. Pri limfomih pa so dejavniki tveganja genetske spremembe, izpostavljenost kemikalijam, oslabljen imunski sistem zaradi bolezni (na primer HIV/aids) in okužb z virusi (na primer Epstein-Barrov virus) in bakterijami (Helicobacter pylori).

»Na trg prihaja čedalje več tarčnih zdravil, tudi celično CAR-T zdravljenje je že v uporabi. Vse to je pomembna dodana vrednost za bolnike. In to daje veliko upanja tako bolnikom kot njihovih bližnjim,« pravi Kristina Modic.

Kateri so simptomi?

Simptomi krvnih rakov so navadno zelo splošni, zato so lahko zamenljivi z drugimi zdravstvenimi težavami in manj nevarnimi boleznimi. To je tudi vzrok, da že sam posameznik težavam ne posveča dovolj pozornosti in gre pogosto pozno k zdravniku. Zavleče pa se lahko tudi naprej, saj pogosto bolniki hodijo od specialista do specialista, preden prejmejo končno diagnozo. Vsi pa vemo, kako pomemben je čas pri onkoloških boleznih. Prej ko je odkrita, laže je obvladljiva, bolje ozdravljiva, bolnikovo življenje je bolj kakovostno in lažje in hitreje se vrne nazaj v socialno življenje in delovno okolje.

Različni krvni raki imajo nekaj skupnih simptomov, med drugim so to močna utrujenost, nepojasnjena in hitra izguba telesne teže, nočno potenje, pogoste okužbe, zasoplost ob naporu, včasih že celo pri hoji po stopnicah. Pri limfomu so še povečane bezgavke, suh dražeč kašelj, srbečica kože, pri diseminiranem plazmocitomu pa bolečina v hrbtu/križu in nepojasnjeni zlomi kosti.

V Združenju bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, zato vsako leto ozaveščamo javnost o simptomih krvnih rakov in jo pozivamo, da je pozorna ob simptomih, ki vztrajajo, se celo krepijo. Spodbujamo, da posameznik z zdravstvenimi težavami obišče svojega osebnega zdravnika in vztraja, da se s težavami začno ukvarjati in poiščejo vzroke. V pogovoru z bolniki in svojci pogosto opazimo, da so prišli do diagnoze pozno. Pozno odkrita bolezen zahteva bolj naporno zdravljenje, daljše okrevanje in več možnosti za slabši izid zdravljenja.

Kako je danes napredovalo zdravljenje?

V zadnjih 18 letih, odkar sem aktivna zagovornica bolnikov s krvnimi raki, sem priča res izjemno hitremu razvoju novih oblik diagnostike in zdravljenja krvnih rakov. Vsako leto prihajajo nova zdravila, z razvojem diagnostike in zdravljenja postaja obravnava bolnikov vedno bolj personalizirana. V preteklosti neozdravljive bolezni s slabo prognozo so z vedno novejšimi možnostmi zdravljenja dobro obvladljive in bolniki živijo bolj kakovostno in veliko dlje kot prej. Na trg prihaja vedno več tarčnih zdravil, tudi celično zdravljenje CAR-T je že v uporabi. Vse to je pomembna dodana vrednost za bolnike. In to daje veliko upanja tako bolnikom kot njihovih bližnjim.

Kako delovati preventivno?

Osnovna preventiva pred boleznijo, ne le rakavo, je zdrav življenjski slog, ki vključuje zdravo prehrano, redno in zadostno gibanje, dovolj prostega časa, tudi počitka in spanja, čim manj stresa in skrb za dober imunski sistem in dobro počutje – tako fizično kot psihično. Treba se je tudi izogibati slabim navadam in razvadam. Osebno pa mislim, da je izrednega pomena tudi, da imamo urejene odnose z drugimi, da imamo vedro življenje in ob sebi ljudi, ki nas podpirajo in nam dajejo energijo, moč in občutek zadovoljstva.

Kako pri tem pomaga Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L?

Glavna dejavnost našega združenja je informiranje, pomoč in podpora bolnikom v času odkrivanja in zdravljenja bolezni, vračanja v aktivno življenje in na delo ter pomoč in podpora bolnikom, ki živijo z boleznijo. Pogosto in veliko smo povezani tudi z bolnikovimi svojci, ki prav tako nosijo breme bolezni in morajo pri tem biti dobro informirani in podprti, da lahko pomagajo bolniku.

V združenju skupaj z zdravstvenimi strokovnjaki razvijamo in izvajamo številne podporne programe, informativne publikacije, video vsebine in podcaste, različne informativne dneve, konference, delavnice, okrogle mize ter ozaveščevalne kampanje. Zelo smo aktivni pri zagovorništvu bolnikovih interesov in pravic. Bolnikom smo na voljo preko e-pošte in dveh telefonskih številk praktično vse dni v letu. Izkušnje in zanimanje za podporne programe kažejo, da nam zaupajo tako bolniki kot njihovi svojci. Pri tem pa ne smem pozabiti na odlično sodelovanje s strokovnjaki, ki dajejo našim programom verodostojnost, strokovnost in ugled tako med bolniki, svojci kot tudi širšo strokovno javnostjo ter pri odločevalcih.