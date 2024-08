Zakaj so za zdravje pomembni elektroliti?

Zakaj so elektroliti pomembni za zdravje?

Elektroliti so esencialni minerali, imajo ključno vlogo pri ohranjanju ravnovesja tekočin v telesu, pravilnem delovanju živčnega sistema, kontrakciji mišic ter uravnavanju krvnega tlaka in pH-vrednosti. Elektroliti, kot so natrij, kalij, kalcij, magnezij, klorid in bikarbonat, so bistveni za številne biološke procese, saj omogočajo prenos električnih impulzov med celicami in sodelujejo pri pomembnih metaboličnih funkcijah.

Za starejše ljudi so še posebej pomembni, kajti z leti telo postane manj učinkovito pri vzdrževanju ravnovesja tekočin in elektrolitov. Poleg tega so starejši bolj dovzetni za dehidracijo, kar lahko hitro privede do neravnovesja elektrolitov in s tem do resnih zdravstvenih zapletov, kot so aritmije, mišični krči, zmedenost in težave s srcem. Vzdrževanje optimalnega ravnovesja elektrolitov je torej ključnega pomena za ohranjanje zdravja in preprečevanje bolezni pri starejši populaciji, pa tudi pri ljudeh s kroničnimi boleznimi, kot so bolezni ledvic, srca in jeter.

Kateri elektroliti so najpomembnejši?

Med najpomembnejše elektrolite spadajo natrij (Na⁺), kalij (K⁺), kalcij (Ca²⁺), magnezij (Mg²⁺), klorid (Cl⁻) in bikarbonat (HCO₃⁻). Vsak izmed njih ima pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja. Natrij je temeljnega pomena za vzdrževanje ravnovesja tekočin v telesu, podpira normalno delovanje mišic in živcev ter pomaga uravnavati krvni tlak. Redno spremljanje vnosa natrija pomaga ohranjati optimalno delovanje teh sistemov.

»Starejši so bolj dovzetni za dehidracijo in posledično izgubo elektrolitov zaradi zmanjšane sposobnosti ledvic za zadrževanje vode in elektrolitov, pa tudi zaradi zmanjšanega občutka za žejo. Prav tako so ogroženi bolniki s kroničnimi boleznimi, kot so bolezni srca, ledvic in prebavil, saj so pogosteje izpostavljeni stanjem, ki vodijo do izgube elektrolitov,« pravi dr. Boštjan Martinc. FOTO: osebni arhiv

Kalij podpira zdravo delovanje srca in mišic ter omogoča prenos živčnih signalov. Z uravnoteženim vnosom kalija pripomoremo k vzdrževanju stabilnega srčnega ritma in splošnega počutja. Kalcij je nepogrešljiv za močne kosti in zobe, prav tako pa sodeluje pri strjevanju krvi in podpira delovanje mišic ter živčnega sistema. Z ustreznim vnosom kalcija ohranjamo zdravje kosti in telesno moč. Magnezij ima pomembno vlogo v številnih procesih v telesu, vključno z uravnavanjem krvnega sladkorja in krvnega tlaka ter delovanjem mišic in živcev. Skrb za zadosten vnos magnezija podpira širok spekter telesnih funkcij.

Klorid pomaga vzdrževati ravnovesje tekočin in elektrolitov ter podpira prebavo, saj je pomemben del želodčne kisline. Zadostna raven klorida v telesu prispeva k dobremu prebavnemu zdravju. Bikarbonat ima osrednjo vlogo pri vzdrževanju ustreznega kislinsko-baznega ravnovesja v telesu, kar je pomembno za nemoteno delovanje vseh telesnih sistemov.

Kdaj smo izpostavljeni izgubljanju elektrolitov iz telesa?

Izguba elektrolitov iz telesa se običajno pojavi ob čezmernem potenju, driski, bruhanju, krvavitvah ali uporabi diuretikov. Med telesno dejavnostjo, še posebej pri visokih temperaturah, telo izgublja elektrolite z znojem, kar lahko privede do dehidracije in neravnovesja elektrolitov. Dolgotrajna driska ali bruhanje lahko povzroči znatno izgubo natrija, kalija in klorida, kar lahko vodi do resnih zapletov, kot so mišični krči, aritmije, utrujenost in celo šok.

Kako jih lahko varno nadomeščamo?

Elektrolite lahko nadomeščamo z uravnoteženo prehrano, ki vključuje živila, bogata z elektroliti, kot so sadje, na primer banane in pomaranče, zelenjava, na primer špinača in krompir, oreščki, semena, mlečni izdelki in meso. V primeru večjih izgub elektrolitov, na primer med dolgotrajno telesno aktivnostjo ali pri driski, je priporočljivo uživanje rehidracijskih raztopin, ki vsebujejo ustrezne količine natrija, kalija in drugih ključnih elektrolitov.

KARIKATURA: Marko Kočevar

Pri starejših in bolnikih s kroničnimi boleznimi je nadomeščanje elektrolitov še posebej pomembno. Redno spremljanje njihove ravni v krvi lahko pomaga pri preprečevanju morebitnih zapletov. Pri svetovanju dodatkov elektrolitov je pomembno upoštevati celotno zdravstveno stanje posameznika in morebitno sočasno uporabo zdravil, ki lahko vplivajo na ravnovesje elektrolitov.

Ali je treba biti pri njihovi uporabi previden?

Da, previdnost pri uporabi elektrolitov je nujna, še posebej pri starejših in bolnikih s kroničnimi boleznimi. Pretirano nadomeščanje elektrolitov, zlasti brez nadzora, lahko privede do hipernatremije, to je previsoke ravni natrija, hiperkalemije, to je previsoke ravni kalija, ali hiperkalciemije oziroma previsoke ravni kalcija, kar lahko povzroči resne zdravstvene težave, vključno z motnjami srčnega ritma, visokim krvnim tlakom, ledvičnimi kamni in celo srčnim zastojem.

Pri starejših je še posebej pomembno skrbno spremljanje ravni elektrolitov, saj imajo pogosto zmanjšano ledvično funkcijo in so bolj dovzetni za neravnovesja. Prav tako je potrebna previdnost pri bolnikih z boleznimi srca in ledvic, kjer so tudi manjša odstopanja v ravni elektrolitov lahko nevarna.

Pravilno in varno nadomeščanje elektrolitov je torej ključno za ohranjanje zdravja, še posebej pri ranljivih skupinah, kot so starejši in bolniki s kroničnimi boleznimi. Redno spremljanje in prilagoditev vnosa elektrolitov glede na specifične potrebe posameznika lahko pomaga preprečiti resne zaplete in ohraniti optimalno delovanje telesnih sistemov.