Kitajci so se radioamaterstva učili tudi od Slovencev

S Francijem Mermalom smo se srečali na njegovem domu v Domžalah. Njegova hitra hoja in videz sta kazala bistveno mlajšega moža, kot nam je nato razkril v pogovoru, namreč da je letos avgusta dopolnil devetdeset let. V hiši živi s tri leta mlajšo ženo Mileno, s katero ga druži tudi radioamaterstvo. Po ženinih besedah jim je to, da sta bila poleg njiju radioamaterja tudi oba otroka, omogočilo, da so marsikaj skupaj doživeli, hodili skupaj na tekmovanja in se povsod imeli lepo.