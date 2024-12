Potrebujemo nove oblike stanovanj za starejše

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji imamo nekaj domov za starejše, ki spadajo med najsodobnejše, to so domovi IV. generacije. Njihova filozofija temelji na nadomeščanju »primata nege« s »primatom bivanja«. »Institucionalne in s tem strogo profesionalne storitve na področju oskrbe starejših so upoštevane, vendar so sekundarne,« pravi Franc Imperl, ki se skoraj vse poklicno življenje ukvarja z razvojnim inženiringom socialnega varstva, novimi oblikami bivanja za starejše, ki se pri nas razvijajo zelo počasi.