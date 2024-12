Koliko veselja lahko prinese skrb za sadike paradižnika

V nadaljevanju preberite:

V litijskem Domu Tisje so letos izpeljali delavnico sajenja posebnih sort paradižnika, ki uspevajo tudi v sobah. Poleg zadovoljstva, ki ga je prineslo druženje ob sajenju, je stanovalcem veliko pomenila skrb za te rastline, ki so jih potem imeli na skupni terasi. Vse to je bilo del projekta Flower. »Namen našega projekta je razvoj in priprava uporabnih navodil za izvedbo 50 aktivnosti v povezavi z naravo, s katerimi lahko svojci ali formalni oskrbovalci starejšim približajo naravo,« pravi Tina Pregel iz Razvojnega centra Srce Slovenije.