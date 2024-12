Že zdaj okoli tisoč postelj v domovih praznih zaradi pomanjkanja kadra

V nadaljevanju preberite:

Srb vzbujajoče hitro se zmanjšuje uspešnost razpisov, s katerimi domovi za starejše in posebni domovi za odrasle iščejo ljudi, ki bi se pri njih zaposlili. Leta 2020 je bila uspešna polovica razpisov, lani le še 30 odstotkov, letos pa so uspešno zaključili le še 27 odstotkov razpisov za zapolnitev prostih delovnih mest. Nujno je ukrepanje vlade, opozarjajo v Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

»Razmere vzbujajo skrb zlasti v poklicih, ki so ključni za delovanje socialnovarstvenih zavodov, kot so bolničarji negovalci, dietni kuharji, srednje in diplomirane medicinske sestre ter socialne oskrbovalke,« na že znano dejstvo opozarjajo v skupnosti socialnih zavodov. V Sloveniji je že zdaj okoli tisoč postelj v domovih za starejše praznih zaradi pomanjkanja ljudi, ki naj bi za skrbeli za stanovalce.