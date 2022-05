Preverite, ali imate podobne simptome

Z leti se naš vid spreminja in ker oči vsakodnevno obremenjujemo z večurnim gledanjem v zaslone računalnikov, tablic in pametnih telefonov, se stanje lahko hitreje poslabša in oči kar naenkrat potrebujejo nekaj pomoči.

Po 40. letu naš vid namreč pogosto začne pešati in se pojavi starostna daljnovidnost ali presbiopija. Gre za nadvse naravni proces staranja, ki v Evropi v tem starostnem obdobju prizadene kar 30 milijonov posameznikov.

Čeprav ne gre za bolezen, ampak zgolj za fiziološko okvaro očesa, zaradi katere je oslabljena zmožnost zaostrovanja slike, se moramo z njo spopasti z najboljšim orodjem. Za to obstaja čisto preprosta rešitev - progresivna očalna stekla VARILUX®.

Foto Depositphotos

Dejstva o sodobnem življenjskem slogu, ki vplivajo na naš vid: Uporaba pametnih naprav je spremenila razdaljo med branjem.

Nova povprečna razdalja je 33,8 cm v primerjavi s 40 cm, ko smo brali več knjig in časopisov.

Redno gledanje v zaslone pospeši nastanek starostne daljnovidnosti.

Kako prepoznati prve znake presbiopije

Simptomi presbiopije se ne pojavijo vsi naenkrat, ampak jih opazimo postopoma. S slabšanjem vida so tudi izrazitejši. Preverite najpogostejše simptome:

S težavo od blizu preberete manjše črke.

Pri branju od blizu si pomagate tako, da stegujete roke in oddaljite besedilo.

S težavo zaostrite bližje predmete (20–30 centimetrov).

Pogosto imate glavoboli

Opažate slabosti

Med branjem imate težave s koncentracijo

Na pametnem telefonu ste povečali velikost črk.

Ste se prepoznali pri katerem od zgoraj navedenih simptomih? Čas je, da si izboljšate vsakdanjik in olajšate pogled z inovativnimi progresivnimi očalni stekli VARILUX®.

Foto Depositphotos

Kakšne so glavne prednosti progresivnih stekel VARILUX®?

Inovativna tehnologija progresivnih stekel VARILUX® zagotavlja popoln vid za najrazličnejše težave in v najrazličnejših razmerah. Z njihovo pomočjo boste spet brezskrbno brali knjigo, delali za računalnikom ali brskali po pametnem telefonu.

Glavna prednost progresivnih stekel je dejstvo, da se oči nanje zelo hitro navadijo, zato boste takoj občutili svobodo gibanja in zaostren vid na najrazličnejših razdaljah ter v svetlobnih razmerah – tako v notranjosti kot zunaj na prostem. Ponovno boste doživeli udobje in jasen vid, razširilo se vam bo vidno polje, slika bo končno spet v popolnem fokusu in to brez naprezanja.

Z več kot 700 milijoni prodanih leč po vsem svetu je VARILUX® ena najbolj zaupanja vrednih znamk za progresivna stekla. Na voljo so različne leče VARILUX®, ki so namenjene za različne težave.

