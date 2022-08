Prijazna pot v gore za ljudi z manj priložnostmi

V nadaljevanju preberite:

Odbor Planinstvo za invalide pri Planinski zvezi Slovenije (PZS) tudi letos prireja inkluzijske pohode za vse vrste invalidov in ljudi s posebnimi potrebami. Na 22 organiziranih pohodih inPlaninec so se letos zbrali 1804 pohodniki, največ jih je bilo na Gori Oljki, kar 254. Med udeleženci so invalidi različnih kategorij, prostovoljci, spremljevalci, planinci in ljubitelji gora.