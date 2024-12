Ustavno sodišče bo odločalo o nepridobitnosti

V nadaljevanju preberite:

Slovenska filantropija skupaj z devetimi organizacijami in nekaj posameznicami poziva ministrstvo za solidarno prihodnost ter ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve k ohranitvi statusa nepridobitnosti socialnega varstva in krepitvi javne mreže s širjenjem mreže javnih zavodov, ne pa zasebnikov s koncesijami