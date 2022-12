Kjer se srečajo sonce, sneg in prostrane proge

Ko gre za Nassfeld (Mokrine), težko ne uporabljamo presežnikov: je največje in najbolj sončno smučarsko središče na avstrijskem Koroškem v regiji Mokrine s 110 kilometri prog, 30 žičnicami in največ urami sonca v primerjavi s severnimi Alpami. Mokrine so pogosto tudi med prvimi zasneženimi območji v svoji regiji.

To so razsežnosti, ki navdušujejo in so Nassfeld že večkrat uvrstile med 10 najboljših avstrijskih smučišč: mreža 110 kilometrov modrih, rdečih in črnih prog, ki se vije po štirih visokih dolinah. Lega zagotavlja pestrost in prostranost, edinstveno na Koroškem. Številne dostopne točke do smučišča in 30 žičnic zagotavljajo ljubiteljem zimskih športov kratek počitek do naslednjega spusta. Zaradi optimalne lege in 460 najsodobnejših sistemov za zasneževanje se Nassfeld lahko pohvali s 100-odstotno snežno garancijo.

FOTO: ©nassfeld.at

Da bi razumeli, zakaj Sun Ski World v Nassfeldu tako navdušuje ljubitelje zimskih športov, je treba pogledati tudi njegove »mehke prednosti«: ena najbolj očitnih značilnosti Nassfelda je njegova sončna lega. V povprečju ima 100 sončnih ur več kot območja severno od Alp, kar samo po sebi predstavlja pravo zimsko blaženost. Poleg tega je zaradi bližine Italije odlična destinacija za vse, ki želijo uživati v italijanskem pridihu in sredozemski kuhinji tudi pozimi. Skratka, letovišče je polno »lepih presenečenj« na vsakem koraku. Od prog SkiMovie, najdaljše osvetljene proge v Alpah, nešteto opremljenih kotičkov, ki vabijo k uživanju v panorami in druženju ob prisotnosti osebja, ki se zaveda, da so najmanjše malenkosti tiste, ki štejejo in zaradi katerih je obisk zimskošportne destinacije, kot je Nassfeld, nepozaben.

Velik paket družinske sreče

Družinam zimski pustolovski park Sun Ski World zagotovo obljublja eno, in to je zabava! Najmlajši se lahko odpravijo na odkrivanje po varovanih otroških progah. Vsi tisti, ki so že trdno na smučeh, bodo oboževali zabavno pobočje »Snake«, kjer gre za kombinacijo parka zabave in kros vijuganja skozi gozdove po zasneženi progi, posejani z ovinki, skakalnicami in bankinami za najbolj zabavne zavoje! Na ograjenem območju proge SkiMovie se obiskovalci lahko resnično spuščajo v smuku in si nato ogledajo video svoje divje vožnje med vratci do ciljne ravnine. Z javno in začetniško progo snežni park poleg boksov, tirnic in stenske vožnje (wallride) ponuja za vsakogar nekaj, ne glede na smučarske sposobnosti in znanje. Poleg tega pa pravi profesionalci vsako nedeljo na brezplačni ShredSchool vsem zainteresiranim pokažejo svoje »agilne trike«.

FOTO: ©nassfeld.at

Hitreje. Dlje. Širše.

Nassfeld bo navdušil tudi zahtevnejše smučarje. Sto deset kilometrov modrih, rdečih in črnih XXL-prog uvršča Sun Ski World med najbolj raznolika smučišča na sončni strani Alp. Izjemno široke proge ustvarjajo prostor za vrezovanje zavojev v najširšem polmeru in so vedno dobro urejene po zaslugi nočnega maratona snežnih teptalnikov. In smuka zunaj steze? Turni smučarji se lahko prepustijo prvovrstnemu smučanju po pršiču na italijanski strani smučišča in tako doživijo največji občutek svobode! Impresivne proge za turno smučanje so lahko dostopne že po krajših vzponih ali prek kratkih tekaških prog.

Kjer je smučanje čisti užitek

Neposredna bližina Italije zagotavlja v Nassfeldu edinstveno kulinarično »mikroklimo«. Petindvajset udobnih smučarskih koč in številne restavracije ob progah strežejo vznemirljivo mešanico lokalnih dobrot in sredozemskih priboljškov. Na avstrijski strani je poudarek na specialitetah iz regionalne pridelave in pristnosti užitka. Samo en spust loči obiskovalce od originalnih italijanskih restavracij s picami, testeninami, slastnimi morskimi jedmi in svežimi ribami iz Jadranskega morja.

FOTO: ©nassfeld.at

Največja sončna terasa v Alpah

Nassfeld ima v povprečni zimi približno 850 ur sonca. Zato je največja sončna terasa v Alpah, kjer smučišče izžareva sproščeno vzdušje. Ob smučarskih barih plaža s senčniki in ležalniki kar kliče po nastavljanju soncu in uživanju v razgledu na veličastne okoliške Alpe.

Pestra raznolikost stran od smučišč

Vsi, ki bodo na svojem seznamu opravil prečrtali smučanje, deskanje in sončenje, se lahko veselijo »freestyle programa« v Sun Ski Worldu. Stran od prog bodo ljubitelji zimskih športov s turno smuko ali krpljami našli neokrnjeno naravo, ki kar vabi.

Smučarje tekače čaka 190 kilometrov urejenih prog v dolinah Gailtal, Gitschtal in Lesachtal ter ob jezeru Weissensee. Proge so primerne za klasični tek, drsanje in celo priprave na biatlon.

Bližnje jezero Weissensee, ki privablja ljubitelje zimskih športov vseh starosti in interesov, se vsako leto spremeni v največje naravno drsališče v Evropi. Ni treba veliko za užitek v čisti svobodi na jezeru: nabrušene drsalke, rokavice in nekaj dobrega ravnotežja je vse, kar potrebujete. Vedno odlična zabava se najde tudi na veseli vožnji po toboganih. Ljubiteljem zime je v regiji Nassfeld-Pressegger See na voljo sankaška zabava podnevi in ponoči.

In po tako razgibanem, doživljajev polnem dnevu se je prijetno vrniti v svet topline, vode in miru. Številne nastanitve ponujajo alpski velnes, kjer se lahko čudovito sprostite in si napolnite baterije!

FOTO: ©nassfeld.at

Naročnik oglasne vsebine je Nassfeld