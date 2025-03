Komandos za muzeje je moral priznati poraz

V nadaljevanju preberite:

Vse življenje že poslušam razne modrosti, povezane z Rimom, v stilu, vse poti vodijo v Rim, raje prvi na vasi kot drugi v Rimu in podobne. Potem so tukaj še Asterix in njegovi siloviti udarci, ki nesrečne rimske vojščake izstrelijo iz sandalov, pa Petovia, Celeia, Emona, rimsko pravo in tako v nedogled. Rim je vseprisotna podstat kulturne in osebne identitete. Nobeno drugo mesto ni tako skrito na planem, vsaj z mojega vidika. In v šoli je Rima toliko, da imaš občutek, da zgodovina prej sploh ni obstajala. Ceste, amfore, viadukti.