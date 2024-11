Airbnb bi v Koloseju uprizarjal boje z gladiatorji, Rimljani v boj z njim

Globalni pohod Gladiatorja II v režiji Ridleyja Scotta v boj za čim višji izplen na kinematografskih blagajnah je pospremila kaj nenavadna odločitev podobno globalne platforme za kratkotrajni najem Airbnb, ki bi rada v spregi z upravo arheološkega parka Kolosej v ta ikonični spomenik starorimske arhitekture in grozodejstev, uprizorjenih za zabavo, vrnila gladiatorske boje.

Kot poroča portal La Repubblica, dogovor med obema zajema donacijo v višini poldrugega milijona ameriških dolarjev za obnovo dela Koloseja, ta hvalevredna poteza pa bi Airbnb za »protiuslugo« omogočila svojevrstno »loterijo«, ki bi peščico njenih klientov poslala v insceniran gladiatorski boj v najslavnejšem amfiteatru na svetu. Pričakujejo, da se bo tisoče in tisoče nadebudnih gladiatorjev 27. novembra ob 14. uri oklenilo tipkovnic in skušalo na Airbnb opraviti uspešno prijavo oziroma rezervacijo, uspešnih pa bo le 16 med njimi.

Kaj naj bi v skladu z geslom »sprostite svojega notranjega gladiatorja« počeli v Koloseju? Kot navaja The Art Newspaper, so si pri Airbnb zamislili, da bi se 7. in 8. maja prihodnje leto v Koloseju, ko bo padel mrak, najprej podali v podzemne prostore, kjer so se gladiatorji nekoč pripravljali na bitko, opazovali gladiatorski boj in – po lahki večerji iz granatnih jabolk, mandljev in orehov – še sami vzeli meče ter se srdito podali v lažno bitko.

»Prvič po skoraj 2000 letih se bo Kolosej vrnil k svojemu prvotnemu namenu prizorišča za predstave,« so se glede te pobude pohvalili na platformi Airbnb. In poželi val posmeha ter ostrih nasprotovanj.

»Enega najpomembnejših spomenikov na svetu ne moremo spremeniti v zabaviščni park,« je zapisal vodja kulture v okviru rimskega mestnega sveta Massimiliano Smeriglio in dodal, da je pisal Airbnb ter zahteval, da podjetje prekliče ta »doživetja«, pri čemer pa ne bi umaknilo donacije.

Lokalni vodja demokratske stranke Enzo Foschi je izjavil: »Mi nismo Disneyland, mi smo Rim«. Viviana Piccirilli Di Capua, vodja združenja, ki zastopa prebivalce v zgodovinskem središču, pa je pobudo opisala kot »žalitev statusa svetovne dediščine mesta«. Rimljani novodobnemu ustoličevanju gladiatorske »izkušnje« naprotujejo tudi zato, ker je Airbnb tudi v večnem mestu simbol spreminjanja mestnih četrti – zlasti tistih v centru – v svojevrstne mestne puščave, iz katerih izginjajo stalni prebivalci.