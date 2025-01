Mesto, ki je nastalo okoli skupnosti benediktincev

St. Gallen, osmo največje švicarsko mesto po številu prebivalcev in glavno mesto istoimenskega kantona, se splača obiskati za dan ali dva. Toliko tudi traja povprečen čas bivanja turistov, ki prenočujejo v turističnih objektih v švicarski turistični regiji St. Gallen-Bodensko jezero. In navsezadnje je muzejski potni list St. Gallna, vstopnico za 11 muzejev v mestu, mogoče kupiti le za en dan ali dva.

St. Gallen velja za metropolo vzhodne Švice, čeprav je v resnici na severovzhodu države. Od Bodenskega jezera, kjer je tromeja med Nemčijo, Avstrijo in Švico, je oddaljen slabih 15 kilometrov. Tudi kneževina Liechtenstein ni daleč, zato turist, ki pride v St. Gallen, ne potrebuje veliko časa za potovanje do zanimivih mest v omenjenih državah, kot so Vaduz v Liechtensteinu, Konstanz v Nemčiji ali Bregenz in Feldkirch v Avstriji, tudi Zürich, največje švicarsko mesto, ni prav daleč stran – z vlakom ali avtomobilom je razdaljo okoli 85 kilometrov mogoče prevoziti v približno eni uri.

Tako kot mnoga mesta v Švici, nevtralni državi, ki je ušla grozotam prve in druge svetovne vojne, St. Gallen ni imel uničujočih rezov v urbanem razvoju. Staro, odlično ohranjeno mestno jedro je nastalo okoli nekdanjega benediktinskega samostana, ki je imel pomembno vlogo pri širjenju krščanstva in kulturnem razvoju Evrope nasploh. Celoten kompleks je tako velik, da se območje mesta, kjer stoji, imenuje Samostansko okrožje oziroma Stiftsbezirk St. Gallen.

Samostan je postopoma rasel skoraj 1200 let, od prve polovice 7. stoletja, ko je sem prišel puščavnik Gal (pozneje sveti Gal), do leta 1805, ko se je kantonalna vlada odločila, da ga zapre. Dominantna zgradba na samostanskem območju mesta je cerkev sv. Gala in sv. Otmarja, ki je sredi 19. stoletja postala stolnica škofije St. Gallen. Zgrajena je bila na začetku druge polovice 18. stoletja, v poznem baroku. Leta 1983 je Unesco to mogočno samostansko celoto uvrstil na svoj seznam svetovne kulturne dediščine, saj odseva razvoj tovrstne arhitekture v več kot tisoč letih in je izjemno dober, značilen primer velikega benediktinskega samostana. V kompleksu so vidni skoraj vsi pomembni arhitekturni slogi od srednjega veka do historicizma v 19. stoletju. Kljub slogovni različnosti ima obiskovalec samostanskega kompleksa vtis, kot da je prišel v celoto, ki je skozi stoletja naravno zrasla.

Sveti Gal in medved

St. Gallen je dobil ime po Galu, ki je bil skupaj s Kolumbanom (pozneje tudi sveti Kolumban) iz rodne Irske misijonar na evropski celini. Gal in Kolumban sta oznanjala evangelij najprej v Burgundiji, v Metzu, Zürichu in okoli Bodenskega jezera, kjer je Gal ostal. V samoti je ustanovil majhen samostan. Ob reki Steinach je skrčil gozd in postavil celice. To je bil začetek benediktinskega samostana St. Gallen, ki je kasneje dal ime škofiji, mestu in kantonu. Gal je umrl v zelo visoki starosti. Pokopali so ga v njegovi celici in pozneje nad njegovim grobom zgradili cerkev.

Mesto ima poleg imena tudi grb in zastavo, ki naj bi bila povezana s tem svetnikom. Heraldični simbol St. Gallna je stoječ črn medved v polnem profilu z rumeno ovratnico. Po legendi je medved nekoč vdrl v Galovo samotniško celico. Gal mu je ukazal, naj vrže drva v ogenj. Medved ga je ubogal, nato pa mu je Gal dal hlebec in mu prepovedal, da se v prihodnje približuje reki Steinach. Nedaleč od tega mesta so pozneje zgradili samostan in zatem še mesto St. Gallen.