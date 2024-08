Z ozkotirno železnico po dolini rumenega drena

V nadaljevanju preberite:

Vlaki, ki vozijo po starih, ozkotirnih progah, so ljubki, tudi če so njihovi vagoni sodobni. Prav takšni vozijo po progi, ki povezuje St. Pölten, najmlajše avstrijsko deželno glavno mesto, in Mariazell, staro in največje romarsko središče v državi. Več kot 80 kilometrov dolga železnica poteka od severa proti jugu skozi Mostviertel, eno od štiri glavnih regij Spodnje Avstrije.

Mariazellerbahn, dokončana leta 1907, ima tako imenovano bosansko tirno širino – 760 milimetrov. Elektrificirali so jo že leta 1911. Zgodovinarji pravijo, da ima proga edinstveno napajanje na svetu: napetost 6500 voltov in frekvenco 25 hercev.

St. Pölten leži približno 60 kilometrov zahodno od Dunaja. Iz avstrijske prestolnice vozijo proti glavnemu mestu Spodnje Avstrije hitri vlaki, ki tja prispejo v zgolj pol ure. Od St. Pöltna nato proti jugu pelje Mariazellerbahn; prvih 50 kilometrov železnice poteka po nižinskem delu z valovitim gričevjem, nato vlak zapelje v vse ožjo dolino ob reki Pielach.