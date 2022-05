Spoznajte oazo miru in najboljše poletne zabave

V Biogradu na Moru je Ilirija Resort, katerega ponudba zagotavlja nepozaben, sproščujoč dopust, brez stresa. Ne glede na to, ali peljete družino z otroki, ki potrebujejo zabavo, se želite samo sprostiti in uživati ​​v naravi in ​​dobrem počutju ali ste športni tip človeka, ki potrebuje več aktivnosti, vam Ilirija ponuja vse to in še veliko več.

Hoteli in vile letovišča Ilirija, ki so tik ob morju, ponujajo idealno izkušnjo dalmatinskega Sredozemlja. Edinstvena lokacija letovišča, ki je nima noben hotel na Jadranu, prispeva k počitniški izkušnji, tako da boste v središču mesta, hkrati pa na plaži.

Da bo vaše bivanje z otroki v Ilirija Resort Hotels & Villas čim prijetnejše, smo vam pripravili peščico daril, popustov in nepozaben zabavni program. FOTO: Ilirija Resort

Ilirija Resort je najbolj ponosen na svoje plaže z modro zastavo, znakom najvišje čistosti morja. Na plažah boste našli številne objekte, posebno doživetje pa vam bodo zagotovili notranji in zunanji hotelski bazeni. Najbolj se bodo razveselili otroci, za katere je letovišče Ilirija to poletje pripravilo posebno ponudbo Brezskrbno poletje. Vaši otroci bodo veseli, če se boste odločili za počitnice v Ilirija Resortu. Poleg šole plavanja in tenisa je na voljo tudi animacija zanje z varstvom. Tako lahko pustite otroke v varnih rokah našega osebja, dobite pa 15 % popusta za vse zdravstvene in velneške storitve Salvia SPA in se dobro sprostite.

Vsak potrebuje oddih od napornega vsakdana in čas za prenovo telesa in duha, za odstranitev stresa in napetosti iz telesa. FOTO: Boris Kačan

Za še več sprostitve je na voljo tudi paket Pravljica o vinu. V tej posebni ponudbi vas Ilirija Resort popelje na ogled Ravnih Kotarjev v zaledju Biograda. V sklopu tega paketa vas bomo popeljali v Ražnjevića Dvori A.D. 1307 in seznanili se boste z vsemi legendami, ki so povezane s tem območjem burne preteklosti, že od rimskih časov. Celoten ogled spremlja degustacija vina in olja z območja Ravnih Kotarjev uglednih eko vinarjev, katerih vina so stregli v evropskem parlamentu in uživali številni dostojanstveniki, tudi kraljeve družine. To doživetje zaokrožijo s pršutom, ovčjim sirom in domačim kruhom izpod peke, ki so simboli lokalne prehrane skozi zgodovino.

FOTO: Boris Kačan

Če vas zanima bolj aktiven oddih, ki vam bo pomagal odkriti vse svoje moči, je Ilirija Resort za vas pripravil bogato ponudbo. Opremljeni z vrhunskimi teniškimi igrišči so pripravili kar šest teniških programov, med katerimi izstopa tenis v kombinaciji s kajakaškimi turami ali tenis v kombinaciji z vadbo joge. Poleg tenisa se lahko v Ilirija Resortu preizkusite v potapljanju, najamete kolo ali čoln in po svoje spoznate to območje. Vsekakor priporočamo rafting po reki Zrmanji in morski kajak za vse željne adrenalina. Dejavnosti, ki bodo zagotovo navdušile tako velike kot male, sta paintball in jahanje v šoli jahanja.

Ponudba športnih aktivnosti v letovišču Ilirija bo zadovoljila še tako zahtevne med vami. FOTO: Ilirija Resort

Ne dvomimo, da boste po vseh aktivnostih in sončenju lačni. V naselju je restavracija Adriatic, ki ima poleg vrhunske gastro- in enoponudbe teraso s pogledom, ki vaš obrok spremeni v pravi užitek za vse čute. Na voljo so bari na plaži in lounge bari ter številne druge restavracije, od katerih vam vsaka ponuja pravo mediteransko gastronomsko doživetje.

V Ilirija Resortu vas čaka zabava za vse generacije. FOTO: Boris Kačan

Ne glede na to, kateri paket ali dejavnost boste izbrali, Ilirija Resort poskrbi za nepozabno počitniško izkušnjo. Z bogato ponudbo za vse interese in starosti, čistimi plažami in odlično gastronomijo je Ilirija Resort idealna destinacija za najboljše poletne počitnice.

FOTO: Žarko Piljak

FOTO: Ilirija Resort

Naročnik oglasne vsebine je Ilirija Resort