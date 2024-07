Slovence je na poti v paradiž ustavil nepričakovan portugalski junak

V nadaljevanju preberite:

Slovenska nogometna reprezentanca nam je pripravila že nekaj prav legendarnih predstav, tej sinočnji pa sploh pripada posebno poglavje.

Pomerila se je z veliko Portugalsko, zvezdnikom najvišjega razreda na čelu s Cristianom Ronaldom pokazala zobe, se borila z njimi 120 minut, na koncu pa izgubila po enajstmetrovkah, potem ko je Diogo Costa ubranil tri strele zapored Josipu Iličiću, Juretu Balkovcu in Benjaminu Verbiču. Trije Portugalci pa so bili natančni in zadeli za četrtfinale, v petek bodo igrali proti Franciji.

Frankfurrtska drama se je stopnjevala. V podaljšku je imela vrhunce, v glavnih vlogah Jana Oblaka, Benjamina Šeška in Cristiana Ronalda. Toda na koncu je vse zasenčil nepričakovani heroj, portugalski vratar Diogo Costa.