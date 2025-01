| Potovanja PREMIUM

Višje pristojbine ne ustavijo reke turistov

V Lizboni in Barceloni so jo lani podvojili, letos so jo podražili v Grčiji. V Sloveniji sme znašati največ 3,13 evra.

Galerija V Grčiji so z letošnjim letom dvignili turistično takso, posebej izrazito v poletni sezoni. FOTO: Louisa Gouliamaki/Reuters