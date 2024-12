Vrnitev na Paros: hipijev ni več, a grško vzdušje je še pravo

V nadaljevanju preberite:

Vsi, ki smo doživljali osemdeseta in devetdeseta leta prejšnjega stoletja na Kikladih, smo zavidali tistim, ki jim je uspelo življenje na teh grških otokih spoznati dvajset let prej, v šestdesetih in sedemdesetih, ko so se v tavernah še vrtele plošče na starih gramofonih, vsi napisi so bili samo v grščini, kolonije hipijev so kurile ogenj na obalah, avtobusi in ladje pa so prihajali in odhajali, kadar so si kapitani in šoferji zaželeli.

Kakšen je torej Paros v današnjih dneh? Kaj je ostalo iz časa, ko množični turizem še ni preplavljal obale? Lok belih kockastih hiš okoli pristanišča je videti pomirjujoče enako. V tavernah strežejo hobotnico in mačke se skrivajo naokoli. Ne vem, kako mi deluje domišljija, a vse je videti bolj čisto. Napisov Sobe v luki skoraj ni več, zdaj moraš vse rezervirati vnaprej, toda grško vzdušje, po katerem hrepenim, je tu.