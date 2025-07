Dolenjska avtocesta zaradi nesreče zaprta v obe smeri, nastal je daljši zastoj

Dolenjska avtocesta med Bičem in Trebnjim je zaradi prometne nesreče zaprta v obe smeri. Po pojasnilih Policijske uprave Novo mesto je bilo v nesreči udeleženih več vozil, na kraju dogodka so interventne službe. Nastajajo daljši zastoji, obvoz je urejen za osebna vozila, poroča prometnoinformacijski center. Za osebna vozila je obvoz proti Ljubljani možen med priključkoma Trebnje vzhod in Bič, proti Novemu mestu pa med priključkoma Ivančna Gorica in Trebnje zahod. Zastoj je tudi pred izvozom Ivančna Gorica proti Novemu mestu ter na regionalni cesti Trebnje–Medvedjek–Ivančna Gorica.

Prav tako je zaradi nesreče zaprta Vipavska hitra cesta med Podnanosom in Vipavo proti Italiji. Obvoz za osebna vozila je po regionalni cesti Razdrto–Vipava, je še razvidno s spletne strani promet.si. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Nova Gorica, sta se ob 11.15 med Razdrtim in Vipavo pred delovno zaporo ena za drugo zgodili dve prometni nesreči. V prvi sta trčili dve tovorni vozili, v drugi pa dva osebna avtomobila. Po do zdaj znanih informacijah je poškodovana ena oseba. Policija pričakuje, da bodo cesto odprli v kratkem.