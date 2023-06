Biden padel med podeljevanjem diplom v Koloradu

Ameriški predsednik Joe Biden se je spotaknil in padel, ko je na podelitvi diplom na akademiji za zračne sile v Koloradu podeljeval diplome, pišejo tuji mediji.

Gospodu Bidnu, ki je pri 80 letih najstarejši predsednik v državi, so pomagali vstati in videti je bil nepoškodovan. Tudi z Bele hiše so sporočili, da je predsednik dobro, navaja BBC.

Biden se je sicer kakšno uro in pol rokoval z vsakim od 921 diplomantov. Ameriški predsednik se je med premikanjem po odru spotaknil ob vreče peska, ki so bile na odru.

Ko se je slovesnost končala, kmalu po padcu, se je brez pomoči vrnil nazaj na svoj sedež. Poročevalec je dodal, da predsednik ni odgovarjal na vprašanja, ko se je vrnil na svoje letalo. Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre pa je dejala, da se gospod Biden počuti »povsem v redu« in da se je vkrcal na letalo z »velikim nasmehom«.

Kritike na njegovo starost

Pri tem so se nekateri spet obregnili ob Bidnovo starost, češ da je prestar, da bi kandidiral za drugi predsedniški mandat. Nedavne ankete kažejo, da je večina ameriških volivcev zaskrbljenih zaradi njegove visoke starosti. Če bi zmagal, bi bil na začetku drugega mandata star 82 let.

Ta padec bi lahko, poleg preteklega padca s kolesom in padca na stopnicah predsedniškega letala Air Force One, še povečal te skrbi.

Ameriški predsednik Joe Biden se je na podelitvi diplom na akademiji za zračne sile v Koloradu spotaknil in padel. FOTO: Marc Piscotty/Getty Images, AFP

Nekdanji predsednik Donald Trump, republikanski favorit za boj proti Bidnu na volitvah v Belo hišo leta 2024, se je odzval na incident s predvolilne kampanje v Iowi in dejal, da je »vse skupaj noro«. »Upam, da se ni poškodoval,« je dejal Trump, ki se je sicer pogosto norčeval iz Bidnove starosti. »To ni navdihujoče«.

Guverner Floride Ron DeSantis, še en kandidat za republikansko nominacijo leta 2024, se je prav tako odzval na padec med kampanjo v New Hampshiru: »Upamo in želimo si, da bi Joe Biden hitro okreval po poškodbah, ki jih je morda utrpel. Združenim državam Amerike pa želimo tudi hitro okrevanje od poškodb, ki so jih utrpele zaradi Joeja Bidna in njegove politike.«

Zadnji zdravniški pregled Bidna je bil februarja. Zdravnik Bele hiše dr. Kevin O'Connor je takrat zapisal: »Predsednik ostaja sposoben za opravljanje dolžnosti in v celoti opravlja vse svoje odgovornosti brez kakršnih koli izjem ali prilagoditev.«

Biden ni prvi vrhovni poveljnik, ki je izgubil moč pred kamerami. Predsednik Barack Obama se je spotaknil pri hoji po stopnicah na dogodku leta 2012, medtem ko je predsednik Gerald Ford leta 1975 padel po stopnicah letala Air Force One.