80-letni Biden ob najavi kandidature zavrača pomisleke glede starosti

Ameriški predsednik Joe Biden, ki je v torek najavil vnovično kandidaturo za predsedniški položaj na volitvah prihodnje leto, je dejal, da razume pomisleke ljudi zaradi njegove starosti, in priznal, da je tudi sam razmišljal, preden se je odločil. »Ampak dobro se počutim,« je dejal 80-letni Biden.

Biden redko govori o svoji starosti, vendar raziskave javnega mnenja kažejo, da to skrbi številne ameriške volivce, njegovo starost pa utegnejo v kampanji proti njemu uporabiti tudi nasprotniki. »Razumem, da se ljudje sprašujejo. Tudi sam sem se, preden sem se odločil,« je dejal na novinarski konferenci z južnokorejskim predsednikom Yoon Suk-yeolom v sredo v Beli hiši.

Zatrdil je, da se dobro počuti in da ima dovolj energije za kampanjo. »Veselim se je,« dodal ter se ob tem še pošalil glede svoje starosti: »Sploh ne vem, koliko sem star.«

Biden je v torek v video nagovoru, ki ga je objavil na twitterju in spletni strani svoje kampanje, uradno napovedal kandidaturo za drugi mandat na predsedniških volitvah leta 2024. Že zdaj najstarejši predsednik ZDA je pojasnil, da se v novo tekmo za Belo hišo podaja, da bi »dokončal delo«.

Če bo izvoljen, bo ob nastopu položaja januarja star 82 let. Pred Bidnom je bil najstarejši predsednik Ronald Reagan, ki je bil ob zaključku drugega mandata leta 1989 star 77 let. Na volitvah prihodnje leto namerava znova kandidirati tudi Bidnov predhodnik v Beli hiši, republikanec Donald Trump, ki je star 76 let.