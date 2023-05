Biden: »Moj sin ni naredil nič narobe!«

»Moj sin ni naredil nič narobe, zaupam mu,« je ameriški predsednik Joe Biden zagovarjal svojega sina Hunterja, proti kateremu poteka preiskava v Delawaru in tožba za plačevanje podpore nezakonski hčerki v Arkansasu. Republikanci njega in vso družino obtožujejo tudi prodajanja očetovega vpliva v tujini.

Z intervjujem za televizijsko postajo MSNBC se je 80-letni predsednik končno prenehal izogibati medijem in ameriški javnosti povedal, zakaj verjame, da si kljub visoki starosti in drugim očitkom zasluži še en mandat. »Ker sem pridobil prekleto veliko modrosti in vem več od velikanske večine ljudi,« je odgovoril dolgoletni senator iz Delawara. »Imam več izkušenj od vseh, ki so si kdaj prizadevali za ta položaj.« Demokratski predsednik tudi verjame, da se je izkazal za časti vrednega in učinkovitega. »Ne smemo dovoliti, da bi na prihodnjih volitvah zmagal isti človek, ki je bil predsednik pred štirimi leti,« je omenil republikanskega predhodnika Donalda Trumpa. Na vprašanje, kaj ga razlikuje od morebitnega ponovnega republikanskega kandidata, je dejal: »Vse, vse, vse.«

Donald Trump je spet največji adut demokratskega nasprotnika. Foto Brian Snyder/Reuters

Novinarka Stephanie Ruhle je vprašala tudi o očitkih na račun 53-letnega sina Hunterja, ki je svoj prenosni računalnik z zelo obremenjujočimi podatki in posnetki še pred predsedniškimi volitvami 2020 pozabil v delawarski popravljalnici. Republikanske preiskave so pokazale, da je dolgoletni Bidnov sodelavec in sedanji zunanji minister Antony Blinken organiziral izjavo 51 nekdanjih visokih obveščevalnih uradnikov o računalniku kot morebitnem ruskem podtaknjencu. Če bi bil Biden prisiljen priznati dejanja svojega tedaj od mamil odvisnega sina, zelo verjetno ne bi zmagal na volitvah. ​

Prvi sin Hunter Biden s teto Valerie Biden Owens. Foto Kevin Lamarque/Reuters

Delawarski tožilec preiskuje Hunterjeve davčne utaje in nezakonito lastništvo strelnega orožja, republikanski kongresni preiskovalci pa govorijo tudi o žvižgaču, ki naj bi dokazal Bidnovo prejemanje denarja iz tujine v zameno za svoje akcije v času podpredsedniškega mandata v administraciji Baracka Obame. Veliko članov »zločinske družine Biden,« kot jo kličejo, je po podatkih pristojnih bank prejemalo visoke vsote iz Kitajske, Ukrajine in drugod. Republikanski senator Chuck Grassley je od zveznega preiskovalnega odbora FBI zahteval objavo dokumentov o domnevnih zelo resnih prestopkih nekdanjega podpredsednika, ki naj bi jih imeli. FBI je že od konca leta 2019 posedoval tudi računalnik Hunterja Bidna, pa pri ameriški zvezni policiji niso zavrnili domnev o ruskem ozadju afere.

Sporni odnosi sedanjega zunanjega ministra Antonyja Blinkna z družino Biden. Foto Mandel Ngan/Afp

Biden je že pred intervjujem obeležil svoje gospodarske uspehe, ki jih vidi v 250 tisoč novih delovnih mestih v minulem mesecu. Zaradi inflacije, ki je niso pravočasno opazili, pa je centralna banka Fed tudi ta eden višala obrestne mere ter s tem prinesla še več težav bančnemu sistemu in vsem Američanom. Demokratski predsednik pa je tudi prihajajoči spor zaradi meje zadolževanja in visoke državne porabe pripisal maga »naredimo Ameriko spet veliko« republikancem.