Človek, ki je poznal skrivnosti ženske lepote

Leonard A. Lauder ni bil le poslovnež, ampak človekoljub in velik podpornik umetnosti. Različnim muzejem in zdravstvenim ustanovam je podaril stotine milijonov dolarjev, podpiral pa je tudi raziskave raka in Alzheimerjeve bolezni. Bil je tudi navdušen zbiratelj umetnin, v njegovi zbirki pa je bilo po pisanju New York Timesa vse, »od razglednic do Picassa«.

Leta 2013 se je zavezal, da bo Metropolitanskemu muzeju podaril izjemno obsežno zbirko skoraj 80 kubističnih umetnin, ki se po ocenah strokovnjakov lahko primerja z zbirko Mome, Eremitaža ali centra Pompidou, vredno več kot milijardo dolarjev. V njej so risbe, slike in kipi umetnikov, kot so Pablo Picasso, Georges Braque, Fernand Léger in Juan Gris.

Družina Lauder sodi med najpremožnejše ameriške rodbine, zanimiva pa je zato, ker je imperij, resda z moževo pomočjo, ustvarila ženska. Podjetje je Estée Lauder ustanovila leta 1946, prve kozmetične izdelke pa je zasnovala s svojim stricem. O sebi je pripovedovala, da izhaja iz aristokratske evropske rodbine, v resnici pa je potomka madžarskih Judov v ZDA odraščala v precejšnjem pomanjkanju. Eno od stričevih mešanic je poimenovala »superbogata krema za vse namene« in jo začela prodajati prijateljem, nato pa še trgovinam, klubom in hotelom. Leta 1953 je predstavila svojo prvo dišavo Youth-Dew, kopalno olje, ki je bilo tudi parfum. V prvem letu je prodala 50.000 steklenic, v 30 letih pa kar 150 milijonov. V dokumentarnem filmu je izdala svoj recept za uspeh: »Nikoli v življenju nisem delala niti dneva, ne da bi kaj prodajala. Če v nekaj verjamem, potem to prodam, in to drago.«

Kozmetični imperij je osnovala njegova mama Estée Lauder. FOTO: Profimedia/CSU Archives/Everett Collection

Leonard A. Lauder se je rodil leta 1933, preden se je leta 1958 pridružil podjetju svojih staršev, kjer je 17 let opravljal funkcijo glavnega izvršnega direktorja, pa je kot poročnik služil v ameriški mornarici. Delovanje podjetja je razširil v Evropo in Azijo in odprl prvi znanstveni laboratorij, v katerem so razvijali nove proizvode. Danes Estée Lauder Companies Inc., drugo največje kozmetično podjetje na svetu za Lorealom, posluje v 150 državah in letno ustvari več kot 13 milijard evrov prometa. Pod njegovim vodstvom so prevzeli tudi blagovne znamke, kot so Clinique, Bobbi Brown in MAC.

Bil je tudi navdušen zbiralec umetnin, njegova zbirka pa se lahko primerja s tistimi v najbolj znanih svetovnih muzejih. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

»Bil je ikona in pionir, ki si je prislužil spoštovanje po vsem svetu. Njegova energija in vizija sta oblikovali naše podjetje in to bosta počeli še v prihodnjih generacijah,« je dejal Stephane de La Faverie, glavni izvršni direktor Estée Lauder. S čela kozmetičnega imperija se je umaknil leta 1999, a je ostal aktiven v njem na položaju zaslužnega predsednika. Poleg njegovega mlajšega brata, 81-letnega Ronalda Lauderja, sta v družinskem poslu tudi Estéejini vnukinji Aerin Lauder Zinterhofer in Jane Lauder Warsh.