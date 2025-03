Ameriška aristokracija

V nadaljevanju preberite:

Preden se je Donald Trump podal v politiko, je bil bogat človek, marca letos so pri Forbesu njegovo imetje ocenili na 4,5 milijarde evrov. Toda v ZDA so družine, ki so veliko premožnejše od predsednika in njegove slovenske soproge, pravzaprav sta zakonca Trump po njihovih merilih prava reveža. Ne govorimo o Jeffu Bezosu, Elonu Musku ali Marku Zuckerbergu, ki so postali multimilijarderji z razmahom svetovnega spleta, ampak o ljudeh, ki jim na drugi strani Atlantika pravijo old money, o dinastijah, ki premoženje kopičijo že več generacij.