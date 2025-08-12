Gabi Novak in Arsen Dedić: ena najlepših ljubezenskih zgodb v Jugoslaviji

»Umrla je naša največja pevka – edina in neponovljiva Gabi Novak. V marsičem naša prva prava pop in jazz pevka, ki je kariero začela leta 1957 s koncertom v Ljubljani na povabilo Bojana Adamiča.« Tako bi lahko strnili včerajšnje naslove v hrvaških medijih, ki so poudarjali tudi, da je glasbena dediščina družine Dedić zdaj predana 23-letni vnukinjI Lu.

Gabi Novak je umrla le dva meseca po nenadni smrti svojega sina edinca Matije Dedića (52) in skoraj natanko deset let za svojim soprogom Arsenom Dedićem, ki je v 78. letu starosti preminil 17. avgusta 2015.

Gabi Novak je umrla v 90. letu življenja, za njo pa je bila glasbena kariera, dolga 60 let. Znana je bila po čustvenih interpretacijah, žametnem glasu, prefinjenem izrazu in izredno skrbno izbranih skladbah, ki so po letu 1973, ko se je poročila z legendarnim hrvaškim kantavtorjem in skladateljem Arsenom Dedićem, zmes hrvaškega šlagerja, popa in jazza.

Gabi je bila zelo topla in duhovita gospa. Prava dama. Z ničimer si ni zaslužila takšne tragedije, kot jo je doživela, ko je v tako kratkem času izgubila moža in sina. Zato je umrla od žalosti. Bil sem prijatelj družine Dedić, zato me je novica še posebej prizadela. Čeprav so zdaj vsi trije med zvezdami, bodo za vedno ostali z mano. Zoran Predin

Njuno ljubezensko zgodbo so opisovali kot eno najlepših v nekdanji državi. Ko sta se leta 1958 spoznala, je bila Gabi že uveljavljena pevka, on prav tako znan in spoštovan, oba pa poročena. Ona z drugim možem, skladateljem Stipico Kalogjero, Arsen pa s sestrično znanega hrvaškega pesnika Vesno Matoš, s katero je imel hčer Sandro. Ko se je na turnejo v Sovjetsko zvezo odpravila namesto Josipe Lisac, sta postala par.

Dediščino glasbene družine, ki je ne samo Hrvaški, ampak celotni skupni državi dala tri pomembna glasbena imena, zdaj nadaljuje vnukinja Lu. FOTO: Cropix

Dvesto petdeset skladb

Glasbeno popolnoma različna sta skupaj soustvarila številne skladbe. Postala je njegova muza in posvetil ji je številne pesmi, mnoge so postale njene največje uspešnice. Pamtim samo sretne dane, On me voli na svoj način, Kuća za ptice, Hrabri ljudi. Posvetil ji je tudi številne druge pesmi, kot so Sve što znaš o meni in O, mladosti pa Gabrijela in Pjesma o Gabi Novak, v kateri pravi: »Mojemu srcu si dala to, česar druge ženske niso znale. Od prvega dne si bila kot vojak, ki je stal ob meni.« Tudi sama je večkrat dejala, da so njene najlepše pesmi povezane z Arsenom, a je sodelovala tudi z drugimi velikimi imeni hrvaške glasbe, Đorđem Novkovićem, Matom Došenom, Zrinkom Tutićem.

Gabi Novak, ki se je rodila 8. julija 1936 v Berlinu, je bila festivalska pevka, ni bilo festivala, na katerem ne bi nastopila in osvojila nagrade (Zagrebfest, Splitski, Opatija, Mesam, Dalmatinski šanson in drugi), veliko priljubljenost je pridobila že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, potem ko je leta 1959 na Zagrebškem festivalu osvojila občinstvo s pesmijo Ljubav ili šala. Pravzaprav je h glasbi prišla prek risank. Diplomirala je na Šoli uporabnih umetnosti z diplomo iz grafičnega oblikovanja, delala kot ilustratorka in scenografka ter posodila glas animiranim likom.

Njen talent je opazil Bojan Adamič in jo povabil k nastopu z Big Bandom v Ljubljani. Tako se je začela bogata glasbena kariera, v kateri je posnela več kot 250 skladb. Njen edinec Matija Dedić je glasbeni talent podedoval od staršev in postal vrhunski jazzovski glasbenik in skladatelj. Ob njegovi spremljavi je konec lanskega leta posnela svojo zadnjo skladbo Početak v duetu z Danijelo Martinović. Zaradi poškodbe hrbtenice je zadnje mesece preživela v rehabilitacijskem domu v Zagrebu, kjer je tudi izvedela za nenadno smrt sina edinca.