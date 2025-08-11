V 90. letu se je poslovila prva dama hrvaške zabavne glasbe Gabi Novak

V 90. letu je umrla hrvaška pevka Gabi Novak. Pred komaj mesecem je pokopala svojega edinega sina Matija Dedića, jazz pianista. Po poročanju hrvaških medijev, ki jih povzema 24ur.com, se je zadnjih nekaj tednov borila s pljučnico. Slednjo je sicer uspela premagati, a je kljub temu le tri dni po rojstnem dnevu umrla v domu za ostarele.

Gabi Novak so pogosto imenovali prva dama hrvaške zabavne glasbe, njena interpretacija, čustveni izraz in umetniški standard pa so pustili trajen pečat v glasbeni dediščini Hrvaške in širše regije, pišejo hrvaški mediji, ki jih povzemajo Slovenske novice.

Pevka se je rodila leta 8. julija 1936 v Berlinu. Njen oče, Đuro Novak, je bil s Hvara, mati, Elizabeth Reiman, pa Nemka iz Berlina. Tam je preživela del otroštva. Nato se je z družino preselila na Hvar, kasneje pa v Zagreb. Tam je zaključila Šolo za uporabno umetnost, smer grafika, in kratek čas delala kot risarka v Zagreb filmu, v Studiu za risani film.

Konec petdesetih let prejšnjega stoletja je začela nastopati, njen prepoznaven glas pa jo je hitro uvrstil med najbolj priljubljene pevke takratne jugoslovanske glasbene scene. Njen repertoar je obsegal pop in jazz, že v šestdesetih letih pa je pridobila veliko priljubljenost in priznanje kritikov.

Gabi Novak so pogosto imenovali prva dama hrvaške zabavne glasbe, njena interpretacija, čustveni izraz in umetniški standard pa so pustili trajen pečat v glasbeni dediščini Hrvaške in širše regije. FOTO: Igor Zaplatil

Med kariero je posnela vrsto albumov in singlov ter sodelovala z vrhunskimi skladatelji in glasbeniki. Njena umetniška dosežka so potrjena z mnogimi nagradami, med drugim z več nagradami Porin – leta 2002 za najboljšo jazz izvedbo, leta 2003 za album leta, najboljši ženski vokal, najboljši pop album in najboljše vokalno sodelovanje, leta 2006 pa je prejela tudi Porina za življenjsko delo, pišejo Slovenske novice.V svoji bogati karieri je nanizala številne uspešnice, ki so jih prepevali širom nekdanje Jugoslavije, med drugim Pamtim sretne dane, Vino i gitare, Početak, Ona me voli na svoj način.

Prvi zakon je sklenila s skladateljem Stipico Kalogjero, po ločitvi leta 1970 pa se je 30. marca 1973 poročila s kantavtorjem Arsenom Dedićem, ki je bil njen mož in umetniški sodelavec vse do svoje smrti leta 2015. V zakonu sta dobila sina Matijo Dedića.