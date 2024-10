Harveyju Weinsteinu diagnosticirali raka

Nekoč enemu najvplivnejših hollywoodskih filmskih producentov Harveyju Weinsteinu so diagnosticirali eno od oblik raka na kostnem mozgu, so v ponedeljek poročali ameriški mediji. Novico so objavili mesec dni po tem, ko so Weinsteina obtožili novega spolnega napada.

Kot sta poročala NBC News in ABC News, ima 72-letni Weinstein, ki ga že sicer tare več zdravstvenih težav, kronično mieloično levkemijo in ga zdravijo v zaporu v New Yorku. Prejšnji mesec je imel že nujno operacijo srca.

Weinstein prestaja 16-letno zaporno kazen, potem ko so ga v Kaliforniji obsodili zaradi posilstva. Leta 2020 so ga v New Yorku prav tako zaradi posilstva in spolnega napada na igralko in asistentko produkcije obsodili na 23 let zapora. Aprila letos je prizivno sodišče v New Yorku razveljavilo sodbo zaradi neupravičenega pričanja nekaterih žensk, ki so trdile, da jih je spolno napadel. Ponovno sojenje v zadevi je bilo napovedano za november, čeprav tožilstvo po poročanju AFP meni, da naj bi bilo to nerealno.

Razvpiti hollywoodski producent ima sicer celo vrsto zdravstvenih težav. FOTO: Angela Weiss/AFP

Weinsteina je več kot 80 žensk obtožilo spolnega nadlegovanja, napada ali posilstva, vključno s svetovno znanimi igralkami, kot so Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow in Ashley Judd. Razvpiti hollywoodski producent je medtem zatrjeval, da so bili vsi spolni odnosi sporazumni.

Obtožbe proti Weinsteinu so leta 2017 pripomogle k nastanku gibanja #JazTudi, ki velja za prelomen trenutek v boju proti spolnim zlorabam in spolnemu nadlegovanju.

Weinstein in njegov brat Bob sta leta 1979 ustanovila ugledni hollywoodski studio Miramax Films. Med njegovimi uspešnicami sta med drugim Šund iz leta 1994 in Zaljubljeni Shakespeare iz leta 1998, ki je med drugim prejel sedem oskarjev.