Weinstein se je izrekel za nedolžnega glede najnovejše obtožbe spolnega napada

Weinstein je bil v New Yorku leta 2020 obsojen zaradi posilstva, ki se je zgodilo sedem let prej, in zaradi spolnega napada leta 2006. A prizivno sodišče v New Yorku je letos ugotovilo, da so bile v sodnem procesu storjene napake, in je sodbo razveljavilo. Že takrat je tožilstvo napovedalo nov pregon Weinsteina. FOTO: Seth Wenig /Reuters