John Galliano zapušča modno hišo Maison Margiela

Sloviti modni oblikovalec John Galliano je naznanil, da se po desetih letih umika z mesta kreativnega direktorja francoske luksuzne modne hiše Maison Margiela, ki sta jo leta 1988 ustanovila Martin Margiela in Jenny Meiren. Kot je zapisal v objavi na Instramu, je »prišel dan, ko se poslavljam« od znamke, in dodal, da njegovo »srce prekipeva od radostne hvaležnosti, moja duša pa se smehlja«.

Kot so poročali tuji mediji, se je Gallianu bližal konec petletne pogodbe, a se je odločil, da je ne bo podaljšal, ob tem pa 64-letnik ni napovedal svoje prihodnje zaposlitve, dejal je le: »Ko bo pravi čas, se bo vse razkrilo.«

Galliano se je Margieli kot kreativni direktor pridružil leta 2014, tri leta zatem, ko je zapustil Dior po obtožbi, da je v nekem baru izrekel antisemitske opazke. Njegov odvetnik je tedaj dejal, da so bile pripombe posledica »stresa, povezanega z delom, in številnih odvisnosti«.

Francosko sodišče ga je leta 2011 spoznalo za krivega izrekanja antisemitskih pripomb, prisodili pa so mu 6.000 evrov kazni. Njegovo karierno in zasebno pot je dokumentiral film High and Low: John Galliano, ki je izšel v začetku letošnjega leta.