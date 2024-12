Nobelovci proti Kennedyju

Več kot 75 dobitnikov Nobelove nagrade je podpisalo pismo, v katerem pozivajo ameriške senatorje, naj ne potrdijo imenovanja Roberta F. Kennedyja mlajšega, izbranca novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa za vodenje ministrstva za zdravje in socialne zadeve.

Pismo, ki ga je pridobil časopis The New York Times, je prvi tak poziv v sodobni zgodovini, v katerem so se Nobelovi nagrajenci združili proti izbiri predsednikovega kabineta, pravi Richard Roberts, dobitnik Nobelove nagrade za fiziologijo in medicino leta 1993, ki je pomagal sestaviti pismo.

Lavreati se po njegovih besedah sicer poskušajo izogibati politiki, kadar koli je to mogoče, a potrditev Kennedyja, odločnega kritika uradne medicine, ki je sovražen do znanstvenikov in agencij, ki naj bi jih nadzoroval, je grožnja, ki je ne morejo prezreti. »Politični napadi na znanost so zelo škodljivi. Morali smo vstati in se ji postaviti v bran,« je dodal.

Nobelovci se v pismo sprašujejo, ali je človek s »pomanjkanjem referenc« v medicini, znanosti in upravljanju sposoben voditi resor, ki je odgovoren za zaščito javnega zdravja in financiranje biomedicinskih raziskav. »Imenovanje gospoda Kennedyja na čelo ministrstva za zdravje in socialne zadeve bi ogrozilo javno zdravje in spodkopalo vodilni položaj Amerike v medicinski znanosti,« so zapisali.

Opozorili so, da je Kennedy »nasprotnik mnogih cepiv, ki varujejo zdravje in rešujejo življenja, tudi tistih, ki preprečujejo ošpice in otroško paralizo, kritik dokazano pozitivnih učinkov fluoriranja pitne vode, promotor teorij zarote o izredno uspešnem zdravljenju aidsa in drugih bolezni ter bojevit kritik spoštovanih agencij (posebej Agencije za hrano in zdravila, Centra za preprečevanje nalezljivih bolezni in Nacionalnega inštituta za zdravje). Vodja ministrstva za zdravje in socialne zadeve bi moral podpirati in izboljševati te pomembne in zelo spoštovane institucije ter njihove zaposlene, namesto da jim grozi.« Pod pismo se je podpisalo 77 Nobelovih nagrajencev za medicino, kemijo, fiziko in ekonomijo, ki so najprestižnejše znanstveno priznanje prejeli med letom 1980 in letošnjim letom.

Kennedy je sicer javno zagrozil, da bo odpustil zaposlene v Uradu za hrano in zdravila, ki po njegovem mnenju »vodijo vojno proti javnemu zdravju«, obljubil, da bo zamenjal na stotine zaposlenih na Inštitutu za zdravje, o imunologih pa je dejal, da bi »jih morali zapreti in vreči stran ključ«. Če ga bo senat potrdil, bo vodil ministrstvo, sestavljeno iz 13 agencij, ki imajo skupaj 80.000 zaposlenih. Odgovoren bo za državno zdravstveno politiko, zakonodajo o zdravilih in hrani ter za javno zdravstveno zavarovanje.

Sedemdesetletnemu Robertu Kennedyju mlajšem pa se ne odrekajo le ugledni znanstveniki, ampak celo lastna družina, ki meni, da blati legendarno družinsko ime.