Kaj danes počne Cicciolina? Državo toži zaradi reza dosmrtne rente

Nekdanja italijansko-madžarska pornozvezda in političarka Ilona Staller, ki je zaslovela kot Cicciolina, je vložila pritožbo zaradi odprave rente parlamentarcev, ki je bila sprejeta že leta 2018.

Nekdanja poslanka italijanske Radikalne stranke sedaj od poslanske zbornice zahteva kar deset milijonov evrov odškodnine.

Trdi, da je omenjeni ukrep uničujoče vplival na njeno življenje. »Gre za vprašanje pridobljenih pravic,« je prepričana. In ni sama. Rez se nanaša na več kot 1300 nekdanjih italijanskih poslancev.

Pritožba Ciccioline je bila vložena pri interni pritožbeni komisiji poslanske zbornice in temelji na domnevni kršitvi varstva skrbništva, navaja portal tgcom24. Po mnenju odvetnikov Ilone Staller predstavlja rez rente enostransko prenehanje že pridobljene pravice.

Zahteva temelji na pravnem načelu, da naknadni zakon ne more retroaktivno razveljaviti pridobljenih pravic. »Vse so mi vzeli,« je izjavila Staller in poudarila, da je zahtevani znesek, deset milijonov evrov, le simboličen.

Leta 1990 je kot italijanska poslanka obiskala Ljubljano in slovenski parlament. Na fotografiji s Matjažem Šinkovcem. FOTO: Igor Modic/Delo

Zatrjuje, da bo vse milijone, če jih bo seveda prejela, v celoti namenila v dobrodelne namene, konkretno bolnišnicam.

Sicer so v javnost prišle tudi njene besede, da »s 1000 evri na mesec ne zmore dostojno preživeti«. Poudarila je, da so njeni dohodki po koncu filmske in parlamentarne kariere drastično padli, zaradi česar ji je renta predstavljala obliko podpore.

»Živela sem od svojega dela in tistega čeka. Zdaj sem v resničnih težavah,« je dodala. Kot še navaja tgcom24, je odprla novo fronto glede vprašanja ekonomskega preživetja nekdanjih poslancev, tistih starejših in brez drugih prihodkov.