Zmagovalka Nicole Scherzinger: Kdor ne obupa, slavi!

V newyorškem Radio City Music Hall so podelili priznanja za dosežke v broadwayskih produkcijah v sezoni 2024/25. S šestimi nagradami je slavil robotski muzikal Maybe Happy Ending, ki je med drugim postal najboljši muzikal, njegov zvezdnik Darren Criss pa je domov odnesel tudi nagrado za glavnega igralca v muzikalu. Dobitnik prestižnega priznanja je poudaril, kako je ponosen, da je del »izjemno raznolike in izvrstne broadwayske sezone«, medtem ko je Michael Arden, ki je za to predstavo prejel nagrado za najboljšo režijo muzikala, v govoru dejal, da »empatija ni slabost, ampak dar in naša skupna odgovornost«.

V eni najbolj pričakovanih odločitev večera je prvič nominirana Nicole Scherzinger osvojila nagrado za najboljšo igralko v muzikalu za vlogo obledele filmske zvezdnice Norme Desmond v filmu Sunset Boulevard, minimalistični prenovi muzikala Andrewa Lloyda Webberja v režiji Jamie Lloyd. »Zgodilo se je, Andrew!« je Scherzingerjeva v solzah na odru rekla Lloydu Webberju.

V čustvenem zahvalnem govoru se je med drugim vrnila dve desetletji nazaj, ko je zaslovela v dekliški skupini Pussycat Dolls. »Med odraščanjem sem se vedno počutila, kot da ne spadam nikamor, ampak vsi ste mi dali občutek, da pripadam, in končno sem prišla domov,« je dejala. »Če je kdo tam zunaj, ki se počuti, kot da ne pripada ali da njegov čas še ni prišel, naj ne obupa.«

S priznanjem za najboljšo glavno igralko v muzikalu za vlogo v filmu Sunset Boulevard je premagala rekordno šestkratno zmagovalko in zvezdnico muzikala Gypsy Audro McDonald. Scherzingerjeva je za svojo igro prejela tudi nagrado olivier, ki jo podeljuje Društvo londonskega gledališča za priznanje odličnosti profesionalnega gledališča v Londonu.

Sunset Boulevard je osvojil tudi nagradi za najboljšo oživitev muzikala in oblikovanje luči. »Preprosto fantastično je videti stare predstave, na novo premišljene in predelane,« je Lloyd Webber povedal občinstvu.

Cole Escola je postal prvi nebinarni dobitnik nagrade za glavnega igralca za vlogo alkoholičarke Mary Todd Lincoln v nekonvencionalni zgodovinski komediji Oh, Mary!, ki jo je Escola tudi napisal. Escola je premagal Georgea Clooneyja. Čeprav je Clooneyjeva broadwayska priredba muzikala Lahko noč in srečno podrla rekorde blagajn in prejela pet nominacij za nagrado tony, je predstava na koncu ostala praznih rok. Zanimivo, ena največjih uspešnic sezone, Othello z Denzelom Washingtonom in Jakom Gyllenhaalom v glavnih vlogah, ni prejela niti ene nominacije.

Slovesnost je vodila dobitnica nagrade tony Cynthia Erivo, ki je večer začela z vznemirljivim glasbenim nastopom s pomočjo skupine Broadway Inspirational Voices in kratkim nastopom Oprah Winfrey.

»Broadway se je uradno vrnil,« je Erivova dejala v uvodnem govoru – po rekordni sezoni z zaslužkom v blagajnah, ki je dosegel 1,89 milijarde ameriških dolarjev.