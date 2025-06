Đoković najel tudi protimonopolne odvetnike

V nadaljevanju preberite:

Na osrednjem igrišču Philippe Chatrier v Parizu poteka edini peščeni grand slam, Roland-Garros, drugi izmed štirih velikih turnirjev v teniški sezoni. Medtem ko gledalci uživajo v teniški estetiki, zvezdniki pod vročim soncem bijejo dvoboje za vsak centimeter igrišča – in rekordno visok denarni sklad v milijonih evrov. Toda nekateri se kljub temu sprašujejo: kdo v teniški karavani v resnici zasluži največ?

Letos bo francoska teniška zveza, ki upravlja Roland-Garros, razdelila med igralce in igralke rekordnih 53,5 milijona evrov v denarnih nagradah. Zmagovalca moškega in ženskega turnirja bosta prejela po 2,55 milijona evrov. Na Roland-Garrosu igralci prejmejo približno med 12 in 20 odstotkov skupnih prihodkov turnirja.

V večini uveljavljenih lig drugih globalnih športov, denimo v severnoameriških košarkarskih, nogometnih ali hokejskih tekmovanjih, je praksa pogosto drugačna: tam so igralci z organizatorji običajno dogovorjeni za približno enakovredno delitev prihodkov, pogosto blizu 50-odstotnega deleža. Več v članku.