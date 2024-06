Lani prvič postal očka, letos na dan očetov prejel prvega tonyja

Štiriintridesetletni britanski zvezdnik Daniel Radcliffe, ki je lani z dolgoletno partnerico Erin Darke dobil prvorojenca, si bo letošnji dan očetov zagotovo zapomnil tudi po novem velikem poklicnem uspehu. Že od leta 2009 sicer prejema nagrade občinstva na Broadwayu, a v nedeljo je prvič dobil tonyja za najboljšega igralca. Slovesna podelitev je bila včeraj v New Yorku na 77. izvedbi najpomembnejših ameriških priznanj za muzikale in gledališke predstave v aktualni sezoni.

Radcliffe je prepričal z upodobitvijo lika pojočega skladatelja Charleyja Kringsa v novi različici muzikala iz 80. let preteklega stoletja Merrily We Roll Along. Za to je bil rojen, je že kmalu po sestavi igralskega ansambla zatrjevala režiserka Maria Friedman v intervjuju za ameriško revijo za gledališče Playbill: »On je Charley, pa tudi še marsikaj drugega, a v tej vlogi si ne bi si mogla zamisliti boljšega igralca. Večkrat sva se srečala, odkar smo ga izbrali, in lahko trdim, da se njegova čustvena inteligenca, muzikaličnost in bistrost povsem naravno ujemajo z likom. Z vsem uspehom, ki ga je že doživel Daniel, še vedno ostaja purist. Delo si želi opraviti dobro. On je človek velike integritete … V resnici bi lahko bil Charley, le da v nasprotju s tem on ne sodi ljudi.«

Še bolj se je našel

Ganjeni Radcliffe je po prejetju prestižnega kipca namenil zahvale tako sodelavcem kot bližnjim, posebej staršem, ki so prav tako nastopali v gledališču. Po njegovih besedah sta ga mama in oče že kot otroka jemala s seboj na predstave ter v njem zanetila trajno ljubezen do odrskih nastopov. Po dogodku na novinarski konferenci seveda ni šlo brez vsaj omembe globalno oboževanega literarnega in filmskega junaka Harryja Potterja, s katerim je zaslovel po vsem svetu.

Z dolgoletno, pet let starejšo partnerko Erin Darke sta lani postala starša. FOTO: Profimedia

Kot je zatrdil, po zaključku snemanj zgodb o slavnem čarovniku najprej ni vedel, kam se bo obrnila njegova kariera: »Že res, da sem kmalu zatem navdušeno sprejel tudi nekaj vlog v gledaliških predstavah, a si nisem predstavljal, da bom dosegal takšne uspehe … Vedno bom vesel, ker ljudje ob pogledu name dobijo asociacijo na čarovniškega fanta Harryja Potterja, hkrati pa je krasno, da sem uspešen tudi na Broadwayu. Tukaj sem se še bolj našel kot igralec.«