Knjiga iz pandemijske osamitve

Igralec, ki je v več kot petinštiridesetletni karieri posnel več kot sto filmov, marsikateri med njimi je dosegel ikonični status, se je med pandemijsko osamitvijo lotil novega izziva. Tom Hanks je napisal roman The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece, zgodbo o snemanju večmilijonskega filma po predlogi stripa o superjunaku. Kot so zapisali pri založbi Penguin Random House, je to »smešna, ganljiva in čudovito spodbudna knjiga, ki prikazuje tudi spremembe v Ameriki in ameriški kulturi po drugi svetovni vojni«.

Dogajanje v knjigi se razteza čez sedem desetletij, začne pa se leta 1947, ko se ameriški marinec, ki je služil kot plamenometalec, vrne iz bojevanja v prvi svetovni vojni, pri čemer na petletnega nečaka naredi tako močan vtis, da ga otrok v enem od svojih stripov pretvori v superjunaka. Sčasoma se iz stripa razvije uspešna filmska franšiza, ob kateri se pripoved usmeri v današnji čas.

Roman razkriva in raziskuje vsak korak, ki ga zahteva nastajanje filma, pred nas pa privede vse od težavnega glavnega igralca do ekscentričnih scenaristov in neštetih delavcev v zakulisju. Avtor pravi, da je v pripoved zlahka vpletel številne podrobnosti, saj ima, kot je dejal v oddaji Morning Edition, v spominu »ogromno anekdot«, poleg tega pa so vsi dogodki in liki v romanu zgrajeni na podlagi njegovih izkušenj pri snemanju filmov. Namenoma ne opisuje le filmskih zvezd, temveč vse, ki opravljajo svoje delo proč od kamer in žarometov, saj upa, da bo pri bralcih spremenil dojemanje o tem, kako se snemajo filmi.

»Večina misli, da se film odvije kot broadwayska igra ali operna predstava, da vsi točno vedo, kaj so, kje morajo biti in kako morajo narediti, kar pač morajo narediti. Toda filmi so dolga vrsta naključij, ki jih ne pričakuješ, občasno pa kaj poteka točno tako, kot si načrtoval. Vse to je – in vse naenkrat,« je dejal.

Hanks ni edini hollywoodski igralec, ki se ob uspešni igralski karieri posveča pisateljevanju. Nedavno je knjižni prvenec napovedala Millie Bobby Brown, ki je zaslovela v televizijski seriji Stranger Things. Navdih za roman Nineteen Steps, ki bo izšel septembra, je mlada igralka našla v preteklosti svoje družine.

»Knjigo je navdihnila moja babica Ruth, zato je zame zelo osebna in je blizu mojemu srcu. Odraščala sem ob poslušanju zgodb o tem, kako je preživela drugo svetovno vojno, in počaščena sem, da lahko njeno zgodbo ohranim živo,« je povedala igralka o knjigi, ki jo sicer opisujejo kot epsko zgodbo o ljubezni, izgubi in skrivnostih. Zvezdničina babica je med drugim preživela stampedo na postaji podzemne železnice Bethnal Green v Londonu, v katerem je leta 1943 izgubilo življenje 173 ljudi.