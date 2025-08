V New Yorku snemajo nadaljevanje uspešnice Hudičevka v Pradi (2006), ki naj bi prišlo v kina maja prihodnje leto, dvajset let po prvem delu. Meryl Streep je spet obula čevlje legendarne modne urednice Mirande Priestly, vračata pa se tudi Anne Hathaway in Emily Blunt kot Andrea Sachs in Emily Charlton.

»Kot bi gledali boginje, ki se vračajo na Olimp,« je pod fotografijami s snemanja, ki krožijo po spletu, na omrežju X zapisal oboževalec iz Mehike. Med tisoči objav o snemanju nadaljevanja uspešnice so tudi »kvarniki«, ki razkrivajo delčke vsebine filma, ki ga režira David Franke. Oboževalci delijo neuradne fotografije s snemanja, razpravljajo o morebitnih zapletih in komentirajo spremenjeni videz članov igralske zasedbe.

Nekateri mislijo, da utegne preveč informacij na koncu celo uničiti filmsko izkušnjo. Radovedneži so v objektiv ujeli tudi nekatere nove člane igralske zasedbe, med njimi Darrena Crissa in Chrisa Colferja, znana po vlogah v seriji Glee, ter igralko Simone Ashley, ki je zaslovela v drugi sezoni Bridgertona. Na snemanju so opazili tudi oskarjevca Cilliana Murphyja, kultnega Tommyja Shelbyja iz Birminghamskih tolp (Peaky Blinders). »Če bodo še naprej objavljali informacije, bo to uničilo vso zabavo,« se je nad odtekanjem informacij pritožil eden od uporabnikov na omrežju X.

Nekajsekundni posnetki in zamegljene fotografije, ki so jih posneli mimoidoči sredi Manhattna, prikazujejo Anne Hathaway in Meryl Streep, kako hodita med taksiji in izložbami trgovin, na družbenih omrežjih pa imajo več sto tisoč ogledov. »Ali sanjam?« je uporabnik komentiral enega od viralnih videoposnetkov, v katerem vidimo Nigela, Mirandinega priljubljenega asistenta, ki ga igra Stanley Tucci.

Stanley Tucci (desno) bo spet Nigel, Mirandin najljubši asistent. FOTO: Promocijsko gradivo

Film ne bo osrečil le nostalgikov, ampak tudi modne navdušence, ki si lahko obetajo pravo poslastico. V prvem delu je Patricia Field, kostumografka, ki je oblačila tudi zvezdnice serije Seks v mestu, dobila nalogo, da oblikuje garderobo, ki bo definirala generacijo. Čeprav še ni znano, kdo bo za kostume skrbel tokrat, dobro obveščeni viri omenjajo tesno sodelavko Fieldove Molly Rogers, ki je bila stilistka nadaljevanja Seksa v mestu in serije In kot bi mignil ... (And Just Like That …), ki se končuje po treh posnetih sezonah in poraznih kritikah. Patricia Field menda dela ni sprejela zaradi serije Emily v Parizu in je priporočila svojo prijateljico.