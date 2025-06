Po 37 letih odhaja »kraljica mode«

Po poročanju medijev je 75-letna Anna Wintour novico sporočila na sestanku z zaposlenimi včeraj zjutraj. Vogue bo tako iskal novo vodjo uredniških vsebin, medtem ko bo Wintourjeva še naprej ostala globalna glavna direktorica vsebin pri Condé Nast in globalna uredniška direktorica pri Vogueu, kjer bo nadzorovala blagovne znamke po vsem svetu, vključno z Vanity Fair, GQ, AD in drugimi, poroča People.

Wintour je svojo kariero pri Vogueu začela leta 1988, ko je nasledila nekdanjo glavno urednico Grace Mirabella. Prevzem položaja je ovekovečila z naslovnico leta 1988, na kateri je bila manekenka Michaela Bercu v kavbojkah za 50 dolarjev s puloverjem Christian Lacroix za 10.000 dolarjev na zabavnem in sproščenem posnetku fotografa Petra Lindbergha. »Bilo je tako drugačno od premišljenih in elegantnih posnetkov od blizu, ki so bili takrat značilni za naslovnice Vogua, z ogromno ličil in nakita. Ta je prekršila vsa pravila,« je Wintourjeva leta 2012 povedala za Vogue.

S svojim delovanjem si je prislužila status kraljice mode in urednice, saj je Vogue spremenila v modno biblijo. Po njeni zaslugi so se na naslovnicah revije pričele pojavljati znane osebnosti, uvedla je novo dobo, pri tem pa ji je sledila preostala industrija. Njen dolgoletni sloves zastrašujoče osebe naj bi bil navdih za lik Mirande Priestly v knjigi Hudičevka v Pradi, ki jo je napisala njena nekdanja pomočnica Lauren Weisberger in po kateri je bil kasneje posnet film Hudičevka v Pradi z Anne Hathaway in Meryl Streep v glavnih vlogah.

Anna Wintour, naj bi bila navdih za lik Mirande Priestly v knjigi Hudičevka v Pradi. FOTO: Angela Weiss/AFP

Leta 2009 je odprla vrata v svet Vogua, s tem da je dovolila kameram, da posnamejo nastajanje vsakoletne slavne septembrske številke. Dokumentarni film Septembrska izdaja (orig. naslov The September Issue) je posnel vsakodnevna opravila Wintour in njene ekipe.

Leta 2013 je Wintour postala umetniška direktorica družbe Conde Nast, leta 2019 pa si je prislužila še tretje delovno mesto, ko je bila imenovana za globalno svetovalko za vsebine.

Kdo jo bo nasledil na položaju glavne odgovorne urednice, še ni znano.