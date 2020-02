Kralj instantnih rezancev ljubi nogomet

Na Vuongovi akademiji trenira 200 fantov, starih od devet do 19 let. FOTO: AFP

Socialistična republika Vietnam je poleg Kitajske, Kube in Laosa ena od štirih preostalih držav, v katerih uradno še vedno prisegajo na socialistično ureditev marksistično-leninističnega sloga. A gospodarstvo države s skoraj sto milijoni prebivalcev je podobno kot na Kitajskem šlo po svoji poti. Zato tudi v Vietnamu obstajajo turbokapitalisti, katerih bogastvo se meri v milijardah evrov. Najbogatejši med njimi je 51-letni, katerega premoženje revija Forbes ceni na 6,8 milijarde evrov, kar ga postavlja na 239. mesto med najbogatejšimi Zemljani.Kot mladega moža so Vuonga poslali študirati v takratno Sovjetsko zvezo. Že v Rusiji je leta 1992 v Moskvi diplomiral iz geologije in se preselil v Harkov v Ukrajini. Tam je najprej odprl vietnamsko restavracijo, potem je začel izdelovati instant rezance in zgradil pravi imperij instant prehrane. Leta 2009 ga je za 137 milijonov evrov prodal švicarski multinacionalki Nestlé in se vrnil v domovino.Kapital je donosno vložil in zdaj je direktor konglomerata Vingroup, ki se ukvarja z nepremičninami, trgovino in izdelki za zdravje; podjetje cveti zaradi hitre gospodarske rasti v Vietnamu. Kot veliko novokomponiranih bogatašev Vuong nekaj denarja preusmerja v dobrodelne namene, a njegova prava strast je nogomet. Na obrobju glavnega in drugega največjega vietnamskega mesta Hanoja je za 14 milijonov evrov postavil nogometno akademijo, katere cilj je, da bi njihovo reprezentanco dvignila na raven, da bi se kot prva iz jugovzhodne Azije uvrstila na svetovno prvenstvo.Velik Vuongov vložek v akademijo, na kateri trenira 200 fantov, starih od devet do 19 let, vključuje tudi nekdanja slovita nogometaša Manchester Uniteda Ryana Giggsa in Paula Scholesa kot svetovalca, že prinaša rezultate. Vietnam je leta 2018 zmagal na prvenstvu jugovzhodne Azije, decembra lani pa je njihova reprezentanca do 22 let osvojila zlato na jugovzhodnoazijskih igrah. A poznavalci menijo, da uvrstitev na svetovno prvenstvo leta 2022 ni realistična; morda jim bo uspelo leta 2026, ko bodo število reprezentanc z 32 povečali na 48.