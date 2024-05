Đoković je na dopustu preoblečen v ribiča zabaval otroke

Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković, številka ena na teniški lestvici ATP, je letos odigral le tri turnirje, nazadnje je na mastersu v Monte Carlu izpadel v polfinalu, kjer ga je z 2:1 v nizih premagal Norvežan Casper Ruud.

V zadnjem času pa je Dončić preživel nekaj časa tudi na oddihu z družino, večkrat so ga opazili v Črni gori. Tam je pripravil pravi šov za otroke, ko je preoblečen v starega ribiča, z ribiškimi hlačami in umetnimi obrvmi, zabaval otroke in jim pokazal tudi nekaj svojih teniških veščin, seveda pa niso manjkale niti fotografije z najmlajšimi navijači.

Đoković tako še dviguje svojo že sicer astronomsko priljubljenost na Balkanu, v teh dneh pa Srb nastopa na mastersu v Rimu, ki bo zanj generalka pred OP Francije, ki se začenja 26. maja v Parizu. Sezona rezultatsko doslej za Đokovića ni bila najboljša, razšel se je tudi z dolgoletnim trenerjem Goranom Ivaniševićem in trenerjem za telesno pripravo Marcom Panichijem.