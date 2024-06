Mama temnopolte barbike, o kateri je nečakinja posnela dokumentarec

Mattelova temnopolta barbika bo čez štiri leta praznovala svojih 60 pomladi, a njena zgodba stopa v ospredje že z aktualnim dokumentarcem Black Barbie: A Documentary (Temnopolta barbika: dokumentarni film), ki je na kanal pretočnih vsebin Netflix prišel v sredini tega tedna.

Pod režijo se je podpisala Lagueria Davis, v filmu pa raziskuje zgodbe treh temnopoltih žensk pri Mattelu, odgovornih za rojstvo in nadaljnji razvoj temnopolte barbike. Pred leti, ko je bila Davisova nadebudna filmska ustvarjalka, je odpotovala v Kalifornijo in se preselila k svoji teti Beulah Mae Mitchell. Tetina ogromna zbirka punčk – sama jih sicer sovraži –, je vzbudila njeno zanimanje in spodbudila 13-letni projekt, dokumentarni film o temnopolti barbiki in njenem pomenu.

Beulah Mae Mitchell je bila rojena v Teksasu leta 1938, v času močno razširjene rasne segregacije v ZDA. Vedno je bila navdušena nad igračami punčkami. Izdelala si je celo svoje iz kozarca za marmelado, nekaj vrvi in ​​las, da jih je lahko česala. »Tako kot moja mama tudi jaz obožujem punčke, ker obožujem modo in lepe ljudi,« je povedala v filmu. Ne spomni se, da bi kot otrok imela temnopolto punčko ali dojenčka. Vse njene lutke, ki jih je dobila za božična darila, so bile bele polti.

Prva temnopolta barbika Christie je nastala leta 1968, prava temnopolta Barbie (na fotografiji) pa je leta 1980 oblikovala prva temnopolta oblikovalka pri Mattelu Kitty Black Perkins. FOTO: Promocijsko gradivo

Pri Mattelu je delala več kot štiri desetletja, kjer je napredovala od delavke na tekočem traku do receptorke v pisarni podjetja. Ko je začela v tovarni, je bila ena redkih temnopoltih zaposlenih. Tri leta zatem je bila priča rojstvu Barbie. Ko je ustanoviteljica Ruth Handler nekega dne svoje zaposlene spraševala, kaj naj še naredijo, da bi izboljšali Mattel, je Mitchellova dejala: »Želimo temnopolto Barbie.« To je bilo v začetku 60. let.

Leta 1968, pet let zatem, ko je slavni borec za državljanske in človekove pravice Martin Luther King mlajši govoril o sanjah, da bodo njegove štiri otroke sodili po značaju in ne po barvi kože, je nastala Barbiena temnopolta prijateljica Christie, prva Mattelova temnopolta lutka. A medicinsko sestro Julio, ki je bila izdelana po podobi igralke in pevke temne polti Diahanne Carroll, sta bili stranska lika v Barbielandu.

Na fotografiji od leve proti desni Stacey McBride-Irby, Kitty Black Perkins in Beulah Mae Mitchell. FOTO: Promocijsko gradivo

Prva prava temnopolta Barbie je na police prišla dobro desetletje zatem, leta 1980. Imela je polne ustnice, širok nos, kratko afro frizuro in nosila komplet, kakršnega bi pevka Diana Ross. Njena stvariteljica, prva temnopolta oblikovalka pri Mattelu Kitty Black Perkins, ki je v podjetje prišla leta 1976 in prav tako nastopa v dokumentarnem filmu, je želela, da odraža celoten videz temnopolte ženske. Da je drugačna kot Barbie in kot Christie. Vsaka, ki jo je ustvarila, je bila zanjo posebna. To pa je med drugim omogočilo sanjati tudi tretji junakinji filma Stacey McBride-Irby, ki je šla po poti Perkinsonove in postala njena sodelavka ter ustvarila nove linije temnopoltih barbik.