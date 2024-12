Mrliči pritegnejo največ pozornosti

Neprofitna organizacija The Wikimedia Foundation, ki upravlja z internetno enciklopedijo Wikipedio - leta 2001 sta jo ustanovila danes 58-letni Jimmy Wales in 56-letni Larry Sanger​ – vsako leto objavi seznam 25 najbolj obiskanih strani na njej. Do konca oktobra so samo na Wikipediii v angleškem jeziku zabeležili že 76 milijard obiskov; enciklopedija je sicer dosegljiva v množici jezikov, tudi v slovenščini. Letošnji zmagovalec na angleški jezikovni verziji je seznam oseb, ki so umrle v letu 2024.

Naj bo to še tako bizarno, pa ni presenečenje. Od leta 2015, ko je Wikimedia Foundation začela objavljati tovrstne podatke, je namreč lista v tekočem letu umrlih zmagala že petkrat. Še več, liste umrlih v tekočem letu ni bila nikoli pod tretjim mestom po letnem številu obiskov. Če drži izjava tiskovne predstavnice fundacije Anushe Alikhan, da »najbolj priljubljeni prispevki na Wikipedii odražajo naš svet, saj izpostavijo naše kolektivno zanimanje v določenem trenutku«, je naš svet trenutno, pa tudi zadnjih deset let, precej morbiden.

Zanimivo je, da je letos precej upadlo zanimanje za umetno inteligenco. Prispevek o orodju za pisanje in čvekanje z robotom ChatGPT je lansko leto zasedel sam vrh najbolj obiskanih strani na Wikipediji, letos je padel na 12. mesto.

V letu ameriških volitev je razumljivo, da so zelo priljubljeni prispevki na to temo. Na drugo in tretje mesto sta se uvrstila prispevka o Kamali Harris in predsedniških volitvah 2024. Zmagovalec volitev Donald Trump je pristal na petem mestu. Na lestvici je bil vsa leta od 2015., razen v letih 2022 in 2023. Njegov podpredsednik JD Vance se je letos na seznam uvrstil prvič, zasedel je sedmo mesto.

Med 25 najbolj obiskanimi prispevki na angleški jezikovni različici Wikipedie – njena zanesljivost na splošno sicer ni enaka kot pri tradicionalnih enciklopedijah, saj vsebino ustvarjajo sami uporabniki in je zato pogosto žrtev njihovih ideoloških prepričanj, predsodkov ali preprosto pomanjkljivega znanja – prevladujejo tisti, povezani z ameriško popkulturo, Vanjo žalibog sodijo tudi morilci. Na visoko četrto mesto sta se tako uvrstila brata Lyle in Erik Menendez. Zanimanje za obsojenca na dosmrtno ječo zaradi umora staršev je serija na Netflixu tako povečala, da je prispevek o njima zabeležil kar 25 milijonov obiskov.

Nepresenetljivo sta se med prvih 25 uvrstila prispevka o filmih Deadpool & Wolverine ter drugem delu znanstvenofantastične sage Dune. Seveda je bila visoko, na 11. mestu, tudi pop superzvezdnica Taylor Swift. Med športnimi dogodki pa je gotovo presenečenje, da je na angleški jezikovni različici Wikipedie največ zanimanja požel prispevek o prvi indijski ligi v kriketu (6. mesto), veliko več kot o poletnih olimpijskih igrah in evropskem nogometnem prvenstvu na 14. in 15. mestu.