Najbogatejša Rusinja po strelskem obračunu ločena, na čigavi strani je Putin?

Kljub sankcijam in nacionalizacijam, ki so sledile celoviti invaziji na Ukrajino, se je število ruskih milijarderjev na Forbesovem seznamu najbogatejših ljudi na svetu povečalo za 15. To Rusijo uvršča na peto mesto po številu novih milijarderjev, takoj za ZDA, Nemčijo, Kitajsko, Hongkongom in Indijo. Skupno število ruskih milijarderjev je tako naraslo na 146, kar je pomemben skok v primerjavi s prejšnjim letom, ko jih je bilo 125.

Med najbogatejšimi Rusi še vedno izstopajo Vagit Alekperov, ustanovitelj naftnega velikana Lukoil, z neto vrednostjo 28,7 milijarde dolarjev, Alexei Mordashov, jekleni magnat iz Severstala, z 28,6 milijarde dolarjev, ter Leonid Mikhelson, predsednik plinskega podjetja Novatek, z 28,4 milijarde dolarjev.

Med novimi obrazi na seznamu so Vikram Punia, ustanovitelj farmacevtskega podjetja Pharmasyntez, z neto vrednostjo 2,1 milijarde dolarjev; Alexander Isaev iz premogovnega podjetja Elgaugol, z 1,3 milijarde dolarjev; in Ludmila Kogan, ki je podedovala delež v banki UralSib po smrti svojega moža, prav tako z 1,3 milijarde dolarjev. Prav tako sta med novimi milijarderji brata Alexander in Viktor Linnik, ustanovitelja kmetijskega velikana Miratorg, ter Boris Nuraliev, ustanovitelj programske družbe 1C, vsak z neto vrednostjo 1,3 milijarde dolarjev.

Poleg novih milijarderjev je opazno tudi povečanje premoženja nekaterih že obstoječih. Ivan Tavrin, ki je leta 2023 vstopil na seznam kot najbogatejši ruski novinec z 2,4 milijarde dolarjev, je svoje bogastvo povečal na 4,4 milijarde dolarjev v letu 2024. Tatiana Kim, ustanoviteljica in izvršna direktorica največje ruske e-trgovinske platforme Wildberries, ostaja najbogatejša ženska v Rusiji z 4,6 milijarde dolarjev. Kim je že peto leto zapored na vrhu seznama najbogatejših ruskih žensk. Skupaj z Jeleno Baturino sta edini dve milijarderki v državi.

Tatiana Kim, samonastala milijarderka

Tatiana Kim, rojena 1975 v družini korejsko-ruskega porekla, je svojo pot začela kot učiteljica angleščine, a jo je gospodarska kriza konec devetdesetih pripeljala do drugačnih odločitev. Leta 2004, po rojstvu prvega otroka, je iz domačega stanovanja začela prodajati oblačila iz zahodnih katalogov – in s tem položila temelje za podjetje, ki danes obvladuje tretjino celotne spletne prodaje v Rusiji.

Wildberries je v manj kot dveh desetletjih zrasel iz garažnega projekta v največjo rusko spletno trgovino. Kimova, ki naj bi podjetje začela brez kapitala in izkušenj, je po nekaterih virih pridobila začetna sredstva od moža, podjetnika Vladislava Bakalčuka, ki je prej uspešno prodal svoje IT-podjetje. V prvih letih sta izdelke prodajala tudi prek fizične trgovine, a se je Wildberries sčasoma preobrazil v sodobno e-trgovinsko platformo, ki je med prvimi ponudila možnosti, kot so brezplačna pomerjanja, enotna dostava in mreža prevzemnih točk.

Novo podjetje RVB naj bi postalo finančna, medijska in trgovinska sila, sposobna konkurirati zahodnim tehnološkim velikanomFOTO: Pavel Mikheyev Reuters

Pandemija je podjetju prinesla eksplozivno rast, politična podpora pa strateške prednosti – od državnih subvencij do zakonodaje, ki je tuje konkurente pustila pred vrati.

V zakonu s Bakalčukom pa naj bi že dlje časa prihajalo do napetosti zaradi poslovnih nesoglasij. Zlasti junija lani, ko je bila objavljena novica o načrtovani združitvi Wildberries z največjim ruskim podjetjem za zunanjo oglaševanje Russ Group je Bakalčuk temu odločno nasprotoval, kar je še dodatno zaostrilo njun odnos.

Ločitev in streljanje

Kimova je prošnjo za ločitev vložila julija lani, septembra istega leta pa je prišlo do strelskega obračuna na sedežu podjetja Wildberries. Bakalčuk je tja skupaj z varnostnikom Namsungom prišel z namenom pogajanj, a se je spopadel z varnostnikoma, ki ga je najela Kimova. V streljanju sta oba varnostnika umrla. Kim je obtožila Bakalchuka in dva nekdanja izvršna direktorja, da so načrtovali oborožen prevzem podjetja.

Razveza Tatiane Kim in Vladislava Bakalchuka je močno vplivala na spor glede združitve Wildberries in Russ Group. Ta združitev je privedla do ustanovitve novega podjetja RVB, pri čemer je Wildberries obdržal 65-odstotni delež, medtem ko je preostalih 35 odstotkov pripadlo Russ Group.

V spor se je vpletel tudi Ramzan Kadyrov, čečenski voditelj, ki je Bakalchuku pomagal v boju proti »sovražnemu prevzemu«. Kadyrov je obtožil tri ruske poslance iz sosednjih kavkaških republik, da so orkestrirali združitev RVB in načrtovali njegov atentat, ter razglasil »krvno maščevanje«. Spor je še dodatno zapletel širši konflikt med Kadyrovom in vplivnim milijarderjem ter senatorjem Suleimanom Kerimovom, ki je povezan z lastniki Russ Group.

Združitev Wildberries in Russ Group pa je pridobila podporo predsednika Vladimirja Putina, ki meni, da ima potencial za krepitev ruske ekonomije. Novo podjetje RVB naj bi postalo finančna, medijska in trgovinska sila, sposobna konkurirati zahodnim tehnološkim velikanom. Kljub temu pa ostaja prihodnost združitve negotova zaradi pravnih in osebnih sporov med vpletenimi stranmi.

Tudi po uradni ločitvi se spor glede premoženja nadaljuje. Bakalčuk, ki ima v lasti 1 % podjetja Wildberries, od Kimove v okviru delitve skupnega premoženja zahteva polovico podjetja, češ da je bilo ustanovljeno z njunim skupnim denarjem. Sodna obravnava glede delitve premoženja je razpisana za 18. april.

Po 22 letih zakona imata Kimova in Bakalčuk skupaj sedem otrok. Skrbništvo bo imela Kimova, medtem ko bo Bakalčuk obdržal pravico do obiskov ter moral plačevati preživnino.