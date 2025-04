O Trumpu in sociopatih med milijarderji

Filmska producentka in režiserka Abigail Disney je ena od dedinj velika imperija Walta Disneya, ki del svojega bogastva že od mladosti namenja za dobrodelnost in zagovorja stališče, da bi bogati morali plačevati višje davke. Izredno kritična je do ameriškega predsednika Donalda Trumpa: »Skušam najti energijo in strast za zelo dolg boj. Ne gre le za ta štiri leta, treba bo resetirati celotno civilizacijo,« je razmišljala v pogovoru za britanski Guardian.

Pravnukinja Roya O Disneyja, ki je skupaj z bratom Waltom leta 1923 ustanovil imperij Walt Disney Company, ne skriva, da se lahko za svoje premoženje zahvali predvsem prednikom. To sicer velja tudi za Trumpa, ki pa so mu v družini v glavo vcepili misel, da mu denar pripada zato, ker je tako poseben. Abigail Disney pravi, da je že iz njegovega otroštva očitno, da je bil nasilnež in nadlegovalec in da je bil že kot majhen otrok za to celo nagrajen. »Več denarja je imel, bolj je razkazoval svoje slabe lastnosti, več ljudi mu je govorilo, da je čudovit.« Podobno je s Trumpovim pomočnikom Elonom Muskom, pravi, kar delno pojasnjuje, zakaj imata oba izkrivljeno moralo, pomanjkanje empatije in ne poznata občutka sramu. Musk je dal zamrzniti program, ki je z zdravili pomagal rešiti življenja okoli 25 milijonov ljudi, ki so zboleli za aidsom in hiv, omeni.

Zdaj 65-letna dedinja se je že v mladosti odločila, da bo postopoma darovala svojo dediščino v dobre namene. Do leta 2021 je okoli 70 milijonov dolarjev namenila za programe, ki pomagajo ženskam, obolelim s hiv, zapornicam in žrtvam družinskega nasilja. Že dolgo je članica gibanja Patriotic Millionaires, ki povezuje bogataše, ki se zavzemajo za to, da bi sami in njim podobni plačevali višje davke. »Prepričana sem, da je vsak milijarder, ki ne more preživeti z 999 milijoni dolarjev, neke vrste sociopat.« Zakaj? Z več kot milijardo dolarjev se denar služi hitreje kot ga je mogoče zapraviti, pojasnjuje.

Uspešno se je zavzela tudi za zvišanje plač in delovnih pogojev za zaposlene v Disneyjevih tematskih parkih. V podjetju ima še vedno lastniški delež, ki pa ni odločilen. Abigail Disney je aktivna članica demokratov in njihova pomembna donatorka. Tudi ona je poleti 2024 zagrozila, da bo stranki odrekla finančno podporo, če vse bolj nepredvidljivi Joe Biden ne bi odstopil od kandidature za predsedniške volitve.

»Ne bo dolgo, ko bodo tisti, ki so glasovali za Trumpa, to obžalovali, zlasti zaradi gospodarstva,« napoveduje. Ulični protesti po njenem mnenju ne prinašajo rešitve, saj se progresivni ljudje težko poenotijo le okrog enega samega problema. Prepričana je, da je treba zagnati koordinirano kampanjo napredno mislečih.