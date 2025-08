Nezakonska Putinova hči: Osvobajajoče je, da lahko spet pokažem svoj obraz

Nekoč življenje bogatega otroka ji danes ni več blizu. Elizaveta Krivonogih, znana tudi kot Luiza Rozova, se je odločila, da javno kritizira svojega očeta. A ta oče ni kar nekdo, temveč Vladimir Putin, predsednik Ruske federacije.

V seriji objav na telegramu, ki jih je pridobil nemški časopis Bild, je Krivonogihova pisala o moškem, »ki je vzel milijone življenj in uničil moje«. Čeprav v objavah ni omenila niti imena niti družinske povezave, so mnogi poznavalci prepričani, da gre za neposredni napad na Putina. »Osvobajajoče je, da lahko spet pokažem svoj obraz svetu,« je še zapisala na njenem kanalu Art of Luiza na telegramu. »Spominja me na to, kdo sem in kdo je uničil moje življenje.«

Uradno ima Vladimir Putin le dva otroka, hčerki iz zakona z nekdanjo ženo Ljudmilo Putino. V času zakona je menda dobil še eno hčerko, Elizaveto Krivonogih, njena mama je čistilka Svetlana Krivonogih. Čeprav se ni več poročil, je bil Putin kasneje v zvezi z rusko športnico uzbekistanskega rodu Alino Kabajevo (gimnastičarka), z njo ima menda še dva sina, oba rojena v Švici.

Elizaveta Krivonogih je rojena leta 2003 v Sankt Peterburgu. Kmalu je začela krožiti informacija, da je Putinova nezakonska hči, še posebej ker se je premoženje njene matere močno povečalo. Vsa namigovanja so dobila še večjo razsežnost, ko so v javnosti zakrožile njene prve fotografije, saj je na vseh izredno podobno očetu.

Poleg imen Elizaveta Krivonogih in Luiza Rozova uporablja še tretje ime; Elizaveta Rudnova. V preteklosti je redno objavljala na instagramu, kako potuje po svetu z zasebnimi letali, kako se zabava v elitnih nočnih klubih in kako je oblečena po najnovejši modi. Toda njen kanal je skrivnosti izginil približno sočasno z rusko vojaško agresijo na Ukrajino.

Trenutno je zaposlena v dveh pariških umetniških galerijah; L Galerie v četrti Belleville in Espace Albatros v četrti Montreuil, obe znani po protivojnih razstavah. Ruska umetnica Nastja Rodionova, ki je po invaziji na Ukrajino pobegnila iz Rusije, je prekinila sodelovanje z obema galerijama, potem ko je izvedela za vpletenost Putinove hčerke, Luiza Rozova pa je odgovorila: »Ali sem res odgovorna za dejavnosti svoje družine, ki me sploh ne sliši?«

V bran ji je stopil Dmitrij Dolinski, ki nadzira obe galeriji. Za Bild je povedal: »Videti je kot Putin, ampak prav tako še 100.000 drugih ljudi. Njenega testa DNK nisem nikoli videl.«