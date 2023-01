Olivia Hussey in Leonard Whiting: Zahtevata 500 milijonov dolarjev

Danes sedemdesetletnika Olivia Hussey in Leonard Whiting sta imela v času snemanja 15 in 16 let. Po njunem pričevanju ju je sloviti italijanski režiser in pozneje krščansko-demokratsko umerjeni politik Franco Zeffirelli takrat prelisičil, saj jima je najprej obljubil, da bosta med prizorom v spalnici nosila spodnje perilo v odtenkih kože, na dan snemanja pa je obrnil ploščo. Zeffirelli se na očitke ne bo mogel odzvati, saj je leta 2019 v svojem 96. letu na svojem domu v Rimu umrl.

Njegova na filmskem traku zajeta različica Shakespearove tragedije iz leta 1968 je bila svetovna uspešnica ter prejemnica dveh oskarjev – za kostumografijo in fotografijo. Film je v blagajne prinesel okoli 40 milijonov dolarjev; za primerjavo – z leta 1996 posneto različico z Leonardom DiCapriem in Claire Danes pod okriljem studia 20th Century Fox so zaslužili še mnogo več, skoraj 148 milijonov dolarjev.

Razkrite prsi in zadnjica

Pa vendar menedžerji in odvetniki Husseyjeve in Whitinga ocenjujejo, da bi moral zlorabljeni par od odgovornega studia Paramount dobiti kar 500 milijonov dolarjev odškodnine zaradi več desetletij trajajočih čustvenih oziroma duševnih bolečin. Te in kontroverznost filma naj bi jima odvzeli prave priložnosti za profesionalni razvoj, zato sta silno trpela na vseh področjih življenja.

Prizor iz Romea in Julije (1968). FOTO: dokumentacija Dela

Kot trdita, jima je Zeffirelli tik pred snemanjem spornega prizora postavil ultimat, da drugače kot gola ne moreta nastopiti, sicer bo film propadel, sama pa se lahko obrišeta pod nosom, kar zadeva nadaljnjo igralsko kariero; hkrati jima je zagotovil, da bodo kamere postavljene tako, da intimni predeli ne bodo vidni. V resnici je končni izdelek na kratko, a jasno razkril tako njene prsi kot njegovo zadnjico.

To pomeni, da je ekipa mladoletnika najverjetneje posnela brez njune vednosti, kar krši kalifornijski in zvezni zakon o nespodobnosti in izkoriščanju otrok. Studio Paramount se za zdaj na tožbo zaradi domnevne spolne zlorabe najstnikov oziroma distribucije njune golote še ni odzval, mogoče pa se bodo v obrambi sklicevali tudi na intervjuje, ki jih je leta 2018 ob 50-letnici filma dala Husseyjeva.

Nenadoma slavna zlorabljena otroka

V njih je namreč prav v zvezi z razvpitim prizorom izjavila, da je bila golota posneta na okusen način in je bila ta takrat v evropskem filmu nekaj povsem običajnega ter da je med snemanjem skoraj pozabila, da na sebi nima ničesar, saj tudi Leonard ni bil sramežljiv. »Bila sta mlada naivna otroka 60. let, ki nista razumela, kaj ju bo zadelo. Nenadoma sta bila nepričakovano slavna, poleg tega pa se nista znala spopasti z zlorabo,« meni eden od njunih odvetnikov Solomon Gresen.

Zvezdnika s konca 60. in začetka 70. let imata turbulentno partnersko življenje. Oba sta bila že dvakrat ločena. Ona se je še tretjič poročila in ima dva sinova in hčerko, on pa dve hčerki; ena je leta 2014 umrla zaradi raka, z drugo pa se do njenega 12. leta nista srečala, medtem pa je že prevzela priimek maminega moža.