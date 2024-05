Zelenski odpustil šefa telesnih stražarjev

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek odpustil šefa svojih telesnih stražarjev Sergija Ruda, potem ko je ukrajinska obveščevalna služba SBU ta teden sporočila, da je preprečila poskus atentata na prvega moža Ukrajine in v zvezi s tem pridržala dva pripadnika službe državne varnosti, poročajo tuje tiskovne agencije.

V odloku, s katerim je Zelenski razrešil Ruda, razlog za zamenjavo sicer ni naveden. 47-letni Rud je oddelek, ki skrbi za osebno varnost ukrajinskega predsednika, drugih visokih predstavnikov in njihovih družin, vodil od leta 2019.

SBU je pred tem v torek sporočila, da je pridržala dva pripadnika ukrajinske službe državne varnosti, ki naj bi v sodelovanju z Moskvo načrtovala umor Zelenskega in več drugih visokih predstavnikov ukrajinskega vojaškega in političnega vodstva. Razbili naj bi tudi mrežo ruskih agentov in pridržali dva ukrajinska polkovnika, ki naj bi Rusiji posredovala zaupne informacije.

V Kijevu trdijo, da je bil Zelenski od začetka ruske invazije na Ukrajino že večkrat tarča operacij ruskih obveščevalnih služb.

Na Poljskem so, denimo, aprila aretirali moškega, osumljenega stikov z ruskimi obveščevalci in pomoči pri pripravi atentata na ukrajinskega predsednika. Pred tem je SBU avgusta lani sporočila, da so aretirali žensko, ki je poskušala odkriti podrobnosti o potovanjih Zelenskega zunaj Kijeva.