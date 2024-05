New York je zajela še hokejska vročica

Hokejisti New York Rangers, najboljše moštvo rednega dela severnoameriške lige NHL, v končnici nadaljujejo zmagoviti niz. V pretekli noči so po podaljšku s 3:2 premagali Carolina Hurricanes in za uvrstitev v konferenčni finale potrebujejo zgolj še zmago. Na drugi tekmi večera so Dallas Stars izenačili serijo s Colorado Avalanche na 1:1 v zmagah.

Artemi Panarin je bil junak podaljška za New York, ko je po manj kot dveh minutah z izjemno potezo prišel do priložnosti pred golom, ki jo ni zapravil. S tem je New Yorku zagotovil vodstvo s 3:0 v zmagah v dvoboju s Carolino. »Zelo sem srečen, to je bila čustvena tekma,« je dejal Panarin. »Ne morem niti dobro razložiti, kaj se je dogajalo. Najbrž ni nekaj, kar bi se dalo razložiti. Sem zelo srečen, da sem dosegel ta zadetek, še posebej po takšni tekmi.«

Carolina je sicer povedla na domačem ledu, ko je v 11. minuti zadel Jake Guentzel. V drugem pa je sledilo izenačenje z zadetkom Chrisa Kreiderja. V zadnji tretjini je po golu Alexisa Lafrenierja povedel New York, a je Andreju Svečnikovu uspelo izenačiti 1:36 minute pred koncem. Igor Šesternik je ob kar 45 obrambah klonil šele drugič na tekmi po tem, ko so pri Carolini menjali vratarja za dodatnega napadalca.

Dallas Stars so na drugi tekmi dvoboja s Colorado Avalanche prišli do hitrega vodstva in ga zadržali do konca kljub velikemu pritisku tekmecev v zadnji tretjini. Miro Heiskanen je dosegel dva zadetka, medtem ko je Jake Oettinger ustavil 28 strelov v vratih Dallasa, ki je po dveh tretjinah vodil že s 4:0.

A so gostje v zadnji tretjini nanizali tri zadetke v 15 minutah in tekma je naenkrat bila odprta. Na koncu je zmago Dallasa z golom v zadnji minuti potrdil Esa Lindell. »Seveda bi lahko bolje igrali s takšnim vodstvom, a pozitivno dejstvo je, da nam je uspelo priti do vodstva s 4:0. Dokazali smo, da lahko večji del tekme igramo dober hokej,« je dejal trener Dallasa Pete DeBoer.

Liga NHL:

Carolina Hurricanes - New York Rangers 2:3 (v seriji 0:3)

Dallas Stars - Colorado Avalanche 5:3 (1:1)